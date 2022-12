El 34,74 % de los migrantes venezolanos del mundo están en Colombia

Colombia se convirtió en uno de los países que acogió a gran parte de los migrantes de Venezuela tras la crisis política y económica que se presenció en el país vecino. El más reciente reporte de Bitácora Migratoria mostró que existen 7.131.435 migrantes venezolanos en el mundo. De ellos, el 34,74 % están en nuestro país.



El estudio revela que aún no se ha logrado integrar a la población venezolana, que es la población en condición de movilidad humana más importante en el país. Actualmente, más del 85 % de los extranjeros en Colombia son venezolanos y la mayoría de ellos con vocación de permanencia, de acuerdo con cifras de Migración Colombia.

Ahora bien, sus condiciones de permanencia no son las mejores. Por ejemplo, solo 943.391 de los venezolanos en Colombia están afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

“Los venezolanos están regresando masivamente”: según el estudio solo un

27 % de los migrantes encuestados expresó que quiere estar en Colombia por

un tiempo pero que desea regresar a Venezuela.



No obstante, lo llamativo es que el 62 % quieren hacer su proyecto de vida en el país, es decir radicarse definitivamente en Colombia. Al preguntarles si con la reapertura de frontera regresaría a Venezuela, el 60 % dijo que no y si lo haría ante el cambio de

gobierno en Colombia el 86 % contestó igualmente que no.

Bitácora Migratoria 2022 Universidad del Rosario

Finalmente, al contrastar el estudio con los datos del R4V, la plataforma multiagencial, entre noviembre y diciembre de 2022, hay una reducción de 0,03 % de la diáspora

venezolana. Esto implica que el regreso de los migrantes es menor incluso al esperado por las fiestas y el fin de año.

Ahora bien, el estudio también muestra que el 34 % de los venezolanos llegaron al país en los últimos 3 años y no han logrado establecerse. Entre los problemas, no tener una vivienda permanente.



El 24 % de los venezolanos se ha desplazado en el último año, el 18 % en los últimos 6 meses y el 23 % en los últimos tres meses. Es importante tener presente que según los datos del R4V, entre febrero de 2021 y diciembre de 2022, han salido 1.484.714 venezolanos de su país, la migración venezolana no se ha detenido.

Un llamado del reporte es sobre la importancia de trabajar en la convalidación de títulos y el diseño de una política pública para continuar el proceso formativo de esta población. Teniendo en cuenta que el 43 % de los migrantes venezolanos encuestados tiene secundaria completa, un 7 % tienen educación técnica o tecnológica, un 10 % educación Universitaria, y entre los encuestados el 0 % tienen educación de postgrado.

El reporte muestra, además, que las vías más usuales de llegada de los venezolanos son a través de las trochas, en un 78 %. Seguido por los buses turistas informales con un 17 %.

Por último, los migrantes encuestados consideran, en un 28 %, que es muy difícil el acceso a los derechos básicos en Colombia.

