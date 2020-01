Migrantes venezolanos podrán entrar a sistema subsidiado de salud

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió un decreto con el cual se garantiza la afiliación de la población colombiana que hasta ahora no se encontraba en el sistema de salud, así como la de migrantes y colombianos que han retornado de Venezuela.



Asegurando la afiliación de todos los colombianos, el país cumple con la ley estatutaria en salud y garantiza el derecho a la salud para todos.



A través del decreto número 064 de 2020 se priorizó la afiliación de la población pobre no asegurada, recién nacidos, menores edad y su grupo familiar, y migrantes venezolanos con el Permiso Especial de Permanencia – PEP.



“Al afiliar esta población, habrá una UPC, es decir un recurso económico mensual, para cubrir sus recursos y brindar una mejor atención. Esto, sin duda, fortalece estas instituciones y el sistema de salud”, expresó el ministro de Salud y Protección Social encargado, Iván Darío González.



Con esta normativa se determina la posibilidad de que, en los territorios, en hospitales y secretarías de salud, se afilie de oficio a aquellas personas que cumplan los requisitos para pertenecer al régimen subsidiado o contributivo y que no se encuentren afiliadas hasta el momento al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS.



“Hoy el 5% de los colombianos, es decir cerca de 2 millones, no tienen seguro de salud, este decreto plantea el instrumento para alcanzar la cobertura del 100% en la ruta de lo que plantea el presidente Iván Duque de cerrar las brechas para lograr la equidad”, dijo González.



Respecto a la población migrante venezolana, la viceministra de Protección Social, Diana Cárdenas, explicó que “todos los venezolanos que estén regularizados en el país con PEP podrán hacer la afiliación a través del Sistema de Salud Transaccional, las entidades territoriales y los hospitales. Estimamos que tenemos pendientes por afiliar a 410.000 personas y esos son los que tendrían derecho a la cobertura”.



Con estos lineamientos el Gobierno Nacional reitera la necesidad de lograr cobertura universal de afiliación en el país y aunar esfuerzos para dar cumplimiento a la meta nacional de 100% de población afiliada al Sistema.