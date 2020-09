MinAgricultura reactivará 10 jornadas de negocio

Archivo particular

Desde el próximo 30 de septiembre volverán a reactivarse las Jornadas de Negocio de Agricultura por Contrato con el propósito de seguir sumando productores a la estrategia y cerrar 2020 con 130.000 vinculados. Así lo dio a conocer el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, quien agregó que la primera Jornada de Negocios estará enfocada en los departamentos de la Región Caribe.



(Presentan proyecto de ley de alivios financieros para el sector agro).

"El campo no para y por esto, a pesar de no podernos reunir presencialmente, queremos anunciar que pondremos en marcha, de manera virtual, 10 Jornadas de Negocio de Agricultura por Contrato. La primera será en la región Caribe y nuestra apuesta es seguir aumentando el contador para llegar a los 300.000 vinculados en agosto de 2022", afirmó el jefe de la cartera agropecuaria.



(Plan de choque para financiar a pequeños y medianos agricultores).



La Jornada de la Región Caribe incluirá productores de algunos departamentos como Atlántico, Bolívar, Córdoba, Magdalena, Sucre, Cesar, La Guajira y San Andrés. Durante esta Jornada, que será el próximo 30 de septiembre, estarán presentes por lo menos 20 compradores y 40 organizaciones de productores.



Es importante recordar que Agricultura por Contrato es la estrategia que lanzó en su momento el presidente Iván Duque, específicamente en diciembre de 2018, con el fin de brindar a los productores la oportunidad de vender por anticipado su producción agropecuaria, con términos y condiciones previamente acordados entre productores y compradores, gestionando para ello acuerdos comerciales con mercados formales.



'EL CAMPO A UN CLIC'



A propósito de la coyuntura del Covid-19, la estrategia de Agricultura por Contrato se enfocó en ofrecer las cosechas por medio de canales de comercialización virtuales, a lo que se denominó 'El Campo a un Clic.



En estos momentos hay 30 plataformas en funcionamiento y mas de 9.300 nuevos usuarios de 32 departamentos que hacen parte de la estrategia. Además, la cifra de usuarios registrados que interactúan en las plataformas asciende a cerca de 50.000, de los cuales alrededor 4.500 son potenciales compradores.



YA CUENTA CON MÁS DE 65.400 PRODUCTORES



De acuerdo con las cifras, en estos momentos hay vinculados la estrategia de Agricultura por Contrato 65.490 productores, los cuales hicieron negocios con 605 aliados comerciales por un valor estimado de $880.000 millones.



Los principales productos transados a través de esquemas de agricultura por contrato son: acuicultura y pesca (17%); ganadería bovina, incluidas las cadenas de leche, carne y derivados (14%); café (13%); frutas y hortalizas (11%); cacao (10%); arroz (4%); aguacate (3%); caucho (3%); tabaco (3%) y ñame (2%).



"Los 32 departamentos del país cuentan con productores vinculados, entre los que más participación tienen se destacan Cauca 9%; Caldas 8%, Antioquia 8%, Cesar 6%, Boyacá 6%, Bolívar 6%, Santander 5%, Tolima 5%, Córdoba 4% y Sucre 4%", dijo el ministro Zea Navarro.



¿CÓMO INSCRIBIRSE?



Los productores interesados se pueden vincular a la estrategia por medio de la página web del Ministerio de Agricultura, los pasos son los siguientes:



1. Ingresar a www.minagricultura.gov.co

2. Ingresar al botón Agricultura por Contrato

3. Ingresar al botón Jornadas de Negocios

4. En la web de Jornadas de Negocios, dar clic a Registro

5. Llenar el formulario con los datos que pide para los productores o empresarios (datos de contacto y características del producto)

6. Agendarse en la Jornada de Negocios

7. Al correo que se registró llegará un link de conexión para el día asignado de la Jornada

8. El día de la Jornada de Negocios ingresar al link para conectarse y ofrecer los productos.



Para los productores que no tienen computador o acceso a internet, podrán inscribirse con ayuda de las secretarías de agricultura de su departamento o municipio. Además, en territorio hay funcionarios, con todas las normas de bioseguridad, que están motivando la vinculación.