Nación alista decisión por títulos de Prodeco

En la presente semana la nación anunciaría su decisión acerca de la solicitud del productor de carbón Prodeco (filial de Glencore) de devolver sus títulos mineros al país.



(Lea: Prodeco insiste en la renuncia de títulos mineros en el Cesar)



Así lo dejó entrever la Agencia Nacional de Minería (ANM), al indicar que la definitiva podría afectar a algunos o el total de concesiones mineras y cuya operación se desarrolla en el departamento del César.



(Lea: Operación de carbón nacional ya está en el radar de China)



Así los títulos que serían cobijados por la medida son: 044-89, 285-95 y 109-90, los cuales, según datos de la ANM, le representaron al país en el 2019, cerca de 8,9 millones de toneladas del mineral.

“Hemos trabajado de manera articulada, respetando el debido proceso y otorgándole todas las garantías al titular durante el trámite de la solicitud presentada”, señaló José Miguel Durán, presidente de la ANM.



Cabe recordar que recientemente la entidad negó la solicitud de la filial de Glencore, sobre los títulos DKP-141 y HKT-08031, al no estar al momento de la solicitud al día con las obligaciones económicas con la nación.



“Como resultado de la evaluación de la solicitud de renuncia presentada, no es posible para la entidad dar viabilidad a la solicitud de renuncia por no encontrarse al día en el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales al momento de la renuncia, tal como lo exige el código de minas”, recalcó Durán.



Las obligaciones contractuales incumplidas por parte de Prodeco sobre estos dos títulos, según la ANM, tienen que ver con el Plan de Manejo Ambiental Unificado, y las declaraciones sobre producción y pago de regalías.



Así mismo, la decisión de la ANM es producto de un proceso de análisis y evaluación verificando, entre otros factores determinantes, el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales de los cinco títulos mineros de Prodeco, de los proyectos de La Jagua (cuatro) y Calenturitas (uno).



La principal razón de Prodeco por la que presentó la solicitud de devolución de los títulos carboníferos que desarrolla en el Cesar a la Nación está en que no le da la ecuación para que la operación sea rentable.



“Los sindicatos, los grupos de interés ambientales y las ONG, que durante muchos años le decían a la filial de Glencore que se fuera del país, hoy piden que se quede.

El Estado debe tener la claridad de cómo rodear a la industria desde lo local y regional, en pro de la estabilidad social en las zonas de operación, así como de la estabilidad fiscal del país”, señaló Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).



La devolución de los títulos de la operación carbonífera de Prodeco en el Cesar se está volviendo un proceso largo, engorroso y desgastante tanto para la empresa minera, como para la nación.



Y una tarea que en el papel no iba más allá de las complejidades mismas de la entrega de un inventario tanto del estado del proyecto en la infraestructura minera, y de la maquinaria; ahora, se está empantanando cada vez más ya que se le han sumado aspectos ambientales, sociales y contractuales.