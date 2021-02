Enredado el trámite de la ley Nación-territorio para minería

El proyecto de Ley de Coordinación y Concurrencia, que permitirá sincronizar a la Nación con el territorio para la extracción de minerales e hidrocarburos del subsuelo, tiene enredada su aprobación en el Congreso de la República.



(Lea: Con cuatro áreas, el país estrena la ronda de minería)



La futura norma, ordenada por la Corte Constitucional en octubre de 2018 (hace más de dos años) tuvo un impulso inicial por parte del Gobierno, pero la iniciativa fue recogida por el representante a la Cámara Héctor Javier Vergara, quien presentó el proyecto de ley para su estudio.



(Lea: Colombia mejora en el Índice de Mejores Prácticas y Potencial Mineral)

Portafolio pudo establecer en la Secretaría General de la Cámara de Representantes que la iniciativa para una Ley de Coordinación y Concurrencia se encuentra para estudio en la Comisión Primera de la citada corporación.



Además, el articulado ya cuenta con ponencia negativa de la representante Juanita Goebertus, y otra positiva de los parlamentarios Jaime Rodríguez Contreras y Gabriel Jaime Vallejo.



Tanto en la Secretaría General de la Cámara de Representantes, como en la Secretaría de la Comisión Primera de la corporación, no está programado el articulado para su debate, incluso, no hay una fecha estimada para el comienzo de su estudio, una vez se reinicien las sesiones ordinarias el próximo 16 de marzo.



Al consultar sobre el avance del proyecto con el representante Vergara, autor de la iniciativa, el congresista confirmó “que los tiempos están muy ajustados, y la única vía para que el estudio del articulado tenga celeridad y alcance a ser aprobado es que el Gobierno Nacional le declare el mensaje de urgencia”.



El parlamentario señaló además que el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, ya está al tanto de la situación, y que solo espera que esta solicitud se coordine con el Ministerio del Interior, que es el encargado de hacer la citada petición ante el Legislativo.



Sin embargo, al indagar con analistas del sector minero sobre la suerte del trámite de la citada futura ley, afirmaron que aún la madeja sigue muy enredada para el debate del articulado, más si se tiene en cuenta que es una ley estatutaria.



“Ambas ponencias se alcanzaron a presentar en la última semana de la legislatura en diciembre pasado, pero no se votaron, y solo se tendrían tres meses a partir del próximo 16 de marzo cuando se reinicien las sesiones ordinarias para el trámite de sus cuatro debates (dos en Cámara y dos en Senado), lo que por tiempo no daría para su estudio y aprobación”, recalcó Hernán Rodríguez, socio de Dentons Cárdenas & Cárdenas.



Para el asesor legal en minería, el citado lapso de tiempo no sería suficiente para realizar los cuatro debates, además de la conciliación, “a no ser que el Gobierno pida el mensaje de urgencia para su estudio”, ya que llevar el estudio de la iniciativa a la próxima legislatura “que es preelectoral, el proyecto entraría al congelador”.



Y agregó que toda la situación con respecto a la aprobación de este proyecto de ley se debe a que en el fallo, la Corte Constitucion