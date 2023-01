Minhacienda descarta que Colpensiones pueda convertirse en banco

Ante las discusiones que se vienen dando en relación a la construcción de la reforma pensionar, que se espera llegue este semestre al Congreso, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, descartó la propuesta de que Colpensiones se convierta en un banco, intención que se ha planteado desde varios sectores.

“Categóricamente el Ministerio de Hacienda, ya lo había dicho, no acepta la propuesta de que Colpensiones se convierta en banco”, dijo el titular de la cartera de Hacienda.

“Desde el punto de vista del ministerio de Hacienda. Lo he dicho públicamente, no hay fondo de pensiones en el mundo que sea banco, eso no es una propuesta. Si hay excedentes del sistema de pensiones tendrán que ser invertidos en títulos de deuda pública, no en función de dar préstamos, esa no es la función de un fondo de pensiones”, aclaró Ocampo.

El ministro aseguró que viene trabajando con el DNP y el ministerio de Trabajo en la posibilidad de crear una entidad pública, que pueda ser de Colpensiones o de otra entidad, que pueda manejar la capitalización del sistema de pensiones. “Podría ser una posibilidad”, dijo el ministro.

Así mismo, Ocampo mencionó que se están revisando la viabilidad fiscal de los topes de aportes que plantea el primer pilar de la propuesta de reforma pensional.

Vale recordar que el Gobierno de Gustavo Petro ha planteado la creación de un sistema de pilares en el que se garantice un aporte de $500.000 a los adultos mayores sin protección a la vejez; un segundo pilar en el que aporten todos los cotizantes que devenguen menos de cuatro salarios, y un tercer pilar al que irían los aportes voluntarios.

