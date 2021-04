Minhacienda le apuesta a IVA a artículos básicos y compensarlo

Aunque todavía el Gobierno no ha radicado ante el Congreso el proyecto de reforma tributaria, llamado ‘Solidaridad Sostenible’, el Ministerio de Hacienda dio recientemente algunas pistas sobre lo que piensa hacer con los productos exentos de IVA y, según Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda, consideran subir a 19% algunos artículos que tienen el 5% o que están exentos, lo que ha generado debate.



“Estamos pensando llevar a discusión gravar el café y el chocolate de un 5% al 19 %. Consideramos que es un producto de alto consumo, mas no básico en la alimentación”, dijo Londoño en una entrevista a RCN Radio.



Asimismo, en otras intervenciones públicas aseguró que también se está considerando ampliar el IVA del azúcar, la sal e, incluso, subir al 19% la gasolina. De igual manera, planteó que las nueces, el jamón serrano y el tradicional también tendrían una tarifa del 19%. “Estos productos no son esenciales y quienes lo consumen pueden pagar el IVA”, dijo.



Eso sí, aclaró que artículos como el pollo, la leche, huevos y legumbres no se gravarían con IVA, y tampoco la salud ni la educación.



Ahora bien, ante las declaraciones de Londoño y sin conocer el documento de la reforma tributaria, ha crecido la discusión sobre cuáles deberían ser los productos y servicios a los que se les debería eliminar las exenciones y los criterios para tomar estas decisiones, con énfasis en los de la canasta familiar.



Para dimensionar el efecto que tendrían los cambios en dicho impuesto, cabe recordar que actualmente 35 de los 56 artículos de la canasta familiar de alimentos no pagan IVA, otros 7 tienen un IVA de apenas el 5% y 14 de ellos pagan la tarifa plena, de 19%.



Y si se mira en el universo de los productos de la canasta familiar -que incluye vestuario, educación, salud, y vivienda, entre otros- 98 están gravados con IVA; 10 pagan tarifa del 5% y hay 73 que están exentos.



Ahora bien, una de las mayores preocupaciones frente al futuro de los productos exentos de IVA es el impacto a los hogares más pobres y vulnerables, que además ya se han visto golpeados por la pandemia y por lo que, según estimaciones de Fedesarrollo, el Banco Mundial y el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la pobreza monetaria podría subir 10 puntos porcentuales (pps), 8 pps y 6,3 pps, respectivamente.



Precisamente, en la actualización de la línea de pobreza que hizo el Dane y un grupo de expertos a finales del año pasado definieron que dentro de la canasta familiar están algunos de los productos que el Ministerio de Hacienda está estudiando para subirle o ponerle tarifa del IVA.



Es decir que el azúcar, el café, la sal, el chocolate, e incluso las carnes frías y los embutidos sí hacen parte de lo que consumen los hogares que están en pobreza monetaria, que son aquellos que están compuestos por personas que ganan menos de $327.674 al mes. Incluso, esos productos básicos también los consumen personas en pobreza extrema, que son los que ganan menos de $137.350 al mes.



HABLAN LOS EXPERTOS



Teniendo en cuenta ese panorama y el efecto que eso podría traer para los hogares más pobres, el Gobierno anunció en varias ocasiones que la solución al impacto a personas en esas condiciones es ampliar la cobertura de la compensación de IVA para llegar a al menos 4 millones de hogares.



Y aunque, para el caso de la Comisión de expertos en beneficios tributarios, la recomendación es eliminar los productos exentos de IVA -incluyendo los de la canasta familiar- y hacer esa compensación del impuesto, el reto es lograr llegar a todas personas en condición de pobreza para que el efecto de la pandemia no sea peor.



De hecho, plantean que si el Gobierno no tiene la capacidad para hacer de forma adecuada esa compensación del IVA, también tiene como opción hacer ese cambio de las tarifas en la canasta familiar de forma gradual mientras la economía se recupera.



Ante la discusión Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión, dice que “subirle el IVA a esos alimentos afecta el bienestar a los pobres, y eso debe ser contabilizado e incluido en la compensación”.



Angulo dice que es clave revisar la efectividad de eliminar esas exenciones y si realmente son necesarias para aumentar el recaudo o si se pueden buscar alternativas. “Yo lo evitaría, pero si es estrictamente necesario hacerlo, el segundo paso sería compensarlo por la vía del mecanismo de compensación”.



Por su parte, Andrés Giraldo, director de la carrera de economía de la Universidad Javeriana en Bogotá, dice que “habría que hacer el cálculo de cuánto paga cada un hogar pobre con las nuevas tarifas para hacer de forma adecuada ese proceso de devolución”.



Asimismo, llama la atención que también será clave discutir y poner sobre la mesa el efecto que estas nuevas tarifas podrían tener sobre las clases vulnerables y medias, teniendo en cuenta que también se han visto golpeadas por la pandemia y la reducción de ingresos.

​LO QUE DICE LA COMISIÓN



Aunque la recomendación general de la Comisión de expertos en beneficios tributarios es que se elimine la mayoría de las exenciones que tiene el sistema tributario colombiano, en su informe detalla lo que debería pasar con algunos productos que se están estudiando para subir o no la tarifa.



En ese sentido, plantea que la reforma para la carne, el pescado, las frutas, vegetales, aceites, grasas, el arroz, la leche, la crema, los huevos, el pescado y el queso debería ser condicionada y se puede hacer de forma paulatina.



Eso sí, plantea con más urgencia que se suba la tarifa a la gasolina, por ejemplo.



María Camila González Olarte

Twitter: @CamilaGolarte