Ministra de Minas renuncia al cargo y Gobierno anuncia su reemplazo

El presidente Duque anunció este jueves la salida de la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, cargo que será asumido por el viceministro de esta cartera, Diego Mesa.



(Récord de muertes diarias por coronavirus en Colombia).

"Quiero manifestarles que por motivos personales y familiares me ha presentado su renuncia al cargo de ministra de Minas y Energía la doctora María Fernanda Suárez. Le he aceptado su renuncia y le he expresado que la vamos a extrañar mucho en el gabinete. Y quiero exaltar no solo su profesionalismo y patriotismo sino también los importantes logros conseguidos en los casi 2 años de Gobierno. La ministra Suárez ha liderado un proceso trascendental de transición energética del país”, dijo el presidente Duque al hacer el anuncio.



Tras agradecerle a la saliente ministra, el presidente Duque anunció también la designación de Diego Mesa, de 38 años, como nuevo ministro, y quien viene desempeñándose como viceministro de esta cartera.



Diego Mesa fue designado como nuevo ministro de Minas. Archivo particular

¿QUIÉN ES EL NUEVO MINISTRO?



Diego Mesa (38 años) es economista experto en el diseño y la formulación de políticas públicas para el sector minero-energético. Cuenta con más de 15 años de experiencia en roles de liderazgo en entidades multilaterales, del sector privado y alto gobierno.



Tiene un pregrado en Economía de la Universidad de Concordia en Canadá; una maestría en Economía de la Universidad de McGill en Canadá; y es titular de la Designación CFA® del CFA Institute de EEUU desde 2012.



Como Viceministro de Energía de Colombia entre 2018 y 2020, ha co-liderado la implementación de políticas para la transformación energética del país, incluyendo el diseño y la ejecución de la primera subasta de energías renovables no convencionales, que incrementará la participación de estas fuentes en la matriz de generación eléctrica de menos del 1% en 2018 al 12% en 2022.



Adicionalmente, desde la presidencia del consejo directivo de la ANH, ha liderado la reactivación del sector de hidrocarburos, incluyendo la firma de 31 nuevos contratos E&P en lo que va corrido de gobierno después de más de 5 años sin firmar contratos.



Antes de ingresar al gobierno, fue economista y experto del Departamento Fiscal del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante dos periodos que suman más de 10 años, en los cuales lideró y participó en misiones de asistencia técnica en políticas públicas para las industrias extractivas a más de 25 países en Africa, América Latina, Asia, Europa y Medio Oriente.



Entre sus dos periodos en el FMI, el nuevo ministro de Energía, se desempeñó por 4 años como Gerente y Economista Sénior de la firma de consultoría de PriceWaterhouseCooper (PwC) en Canadá, donde asesoró a clientes del sector público y privado en temas de energía, petróleo y minería.



Finalmente, Diego Mesa es autor de reconocidas publicaciones y ha participado activamente en foros internacionales sobre asuntos económicos y fiscales para el sector minero-energético.