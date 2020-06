Ministro de Hacienda estudia retiros de las pensiones por la crisis

“Sobre los retiros parciales de pensiones hemos tenido muchos avances, pero no tenemos decisiones todavía. Hemos hablado dentro del Ministerio de Hacienda, con los fondos de pensiones y cesantías y nos estamos moviendo en esa interesante propuesta”.



Así les respondió ayer el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en una sesión de la Comisión Primera de la Cámara a 24 representantes liberales que en una carta del 8 de abril le pidieron al presidente Iván Duque que ante la crisis que está ocasionando el coronavirus se les permita a los afiliados a fondos de pensiones hacer un “retiro por una sola vez y por un monto máximo que no impida que la persona que haga el retiro, pueda aspirar como mínimo a una pensión o en su defecto aplicar a una BEPS en los términos de la legislación vigente”.



En la misiva, los congresistas dicen que este “retiro único y extraordinario de ahorros pensionales, estaría dirigido especialmente a aportantes realmente afectados por la crisis del coronavirus, que no pueden acceder a otras ayudas que el Gobierno está brindado a las familias más humildes afectadas por la crisis”.



Carrasquilla no fue más allá de sus palabras, pero la propuesta ha causado malestar entre los cuatro fondos privados de pensiones y cesantías, analistas y académicos, aunque algunos consideraron que habría que mirar los alcances de la propuesta que se aplica en Perú. En ese país se permite desde mediados de abril que quienes están afectados económicamente por la crisis del coronavirus que saquen hasta el 25% de sus ahorros pensionales, aunque con el límite de hasta el equivalente en moneda lo cal de US$3.700.



El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro señaló que para “atender la crisis del coronavirus la mejor opción son los retiros extraordinarios de cesantías (autorizados por el Gobierno) donde 9,1 millones de afiliados tienen $16 billones a quienes no se les cobra comisión de retiro. De esta forma se proveen recursos a quienes se les han disminuido sus dineros, y quienes no necesariamente están desempleados”.



El dirigente gremial también indicó que “lamentamos que a los afiliados del Fondo Nacional del Ahorro no se les permita retirar de manera parcial sus cesantías, como sí lo pueden hacer los afiliados a los fondos privados”.



GENERA INCERTIDUMBRE



Analistas consultados dijeron que de entrada la propuesta es inconveniente pues genera incertidumbre dado que se lanzó sin mencionar los elementos y condiciones que contendría, pero lo más importante que consideraron es que es delicado jugar con los ahorros para la vejez de millones de colombianos.



Para José Ignacio López, jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana, “así como tal, sin detalles, no es buena la iniciativa pues genera incertidumbre sobre el futuro de los fondos que son un actor importante pues con los recursos que administran movilizan y financian la economía”. De todas maneras, dijo, “habría que ver cómo es que el Gobierno lo quiere hacer”.



Para Felipe Campos, director de investigaciones económicas de Alianza Valores, la “propuesta de reducir el ahorro pensional va en contravía del sistema. Se puede argumentar que la crisis es delicada y se necesita reactivar ahora, pero se plantea acudir a un dinero que debería ser el último en tocarse”.



Advirtió que este “tendría un costo delicado que no se va a ver pronto, sino en unos 10 o 15 años y además con gente que se pensionaría muy bajito, si se tocan esos recursos ahora”.



“Desde los mercados no se ve bien”, aseguró.



Además, reconoce que el Gobierno está haciendo esfuerzos “para hacer transferencias y enviar recursos a capas de menores recursos pero en las últimas semanas ha tratado de llegar al ahorro pensional y ahora mediante la descapitalización del ahorro”.



El economista afirma que “la recuperación de la economía va a ser lenta y puede haber otras medidas antes que tocar el ahorro pensional”.



SE SUBIRÍAN LAS TASAS



Adicionalmente, según Camilo Pérez, director de investigaciones económicas del Banco de Bogotá, “puede haber un elemento positivo en el sentido de que con una parte de esos recursos pensionales se puede ayudar a personas que lo están necesitando y esto puede darle un impulso a la economía”, pero reconoce que “hay una minoría de personas con recursos en los fondos pues la gran mayoría de los empleados en Colombia son informales, el 60%”. Además, el hecho de que la gente pueda sacar anticipadamente sus ahorros pensionales haría que los fondos vendan sus inversiones, presionando al alza las tasas de interés, dijo.