MinMinas firmó acuerdo con Dinamarca para impulsar energías renovables

El Ministerio de Minas y Energía firmó con la Embajada de Dinamarca en Colombia un memorando de entendimiento para impulsar y promover la cooperación técnica y la implementación conjunta de programas y actividades en eficiencia energética, energías renovables y movilidad eléctrica.



“Dinamarca es un potencial aliado en la transición energética de Colombia, dado su importante avance en energías eólicas onshore y offshore, eficiencia energética, movilidad eléctrica y ciudades inteligentes. La firma de este memorando nos dará las bases para seguir trabajando conjuntamente en el cumplimiento de las metas que nos hemos planteado en este Gobierno en estos temas”, aseguró el Viceministro de Energía, Miguel Lotero.



Dinamarca es el primer productor de energía eólica offshore en el mundo y su energía limpia se aproxima al 60% de la generación y al 50% del consumo de electricidad. Además, el país ofrece incentivos tributarios e inversión en iniciativas en hidrógeno verde, geotermia, bioenergía, y otras fuentes no convencionales de energía renovable.



Por su parte, el Embajador de Dinamarca, Erik Høeg, subrayó cómo este acuerdo reafirma el compromiso que tienen los dos países con la transición verde desde el sector energético: “Estamos llevando la cooperación bilateral en temas energéticos a un nuevo nivel. Para Dinamarca es una gran oportunidad poder aportar sus experiencias como líder mundial en energías limpias a un país como Colombia, comprometido como pocos en la región con la transición verde. Nuestro recorrido y resultados en desarrollar el sector eólico y utilizar energía de manera más eficaz, pueden servír de inspiración a otros.”



Adicionalmente, es de destacar que el sector privado de Dinamarca está particularmente interesado en el desarrollo de tecnologías innovadoras en el país, principalmente ligado a la gran experiencia y trayectoria en los temas de eficiencia energetica y eólicos offshore. Se espera que este nuevo marco de cooperación favorezca la atracción de inversión en el sector y la reactivación sostenible del país.



Este memorando de entendimiento con Dinamarca le apuesta a la promoción del intercambio de experiencia y conocimiento técnicos, la implementación de proyectos, la promoción de la innovación tecnologica, y el fortalecimiento de las relaciones gubernamentales.



Bajo este marco, se pretende construir un robusto plan de trabajo 2021, en donde se logren coordinar tanto las necesidades de cooperación de Colombia en el sector energético como la experiencia, conocimiento, y buenas prácticas desarrollados por Dinamarca.



De esta manera, se contribuirá al cumplimiento de la meta del Gobierno Nacional de aumentar la capacidad instalada de energía renovable no convencional en su matriz energética, y en la implementación de la Ley 1715 de 2014 que promueve el uso de fuentes de energía renovable no convencionales y la eficiencia energética. Así como la implementación de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y la Ley 1964 de 2019 que promueve el uso de los vehículos eléctricos en el país.