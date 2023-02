Mintransporte niega que se van a prohibir las apps de movilidad

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, negó que el gobierno nacional vaya a prohibir la operación de las plataformas de movilidad en Colombia y llamó a estas ‘apps’ para que entreguen propuestas para su formalización.

“Estamos construyendo un consenso en el que también participarán los conductores de las aplicaciones para que lleven sus propuestas y construyamos un marco regulatorio. Esperamos que tras esa reunión le podamos entregar al país cuál es el camino que sigue. Nosotros no vamos a radicar, por instrucción del presidente de la República, ningún proyecto de ley mientras no tenga consenso”, manifestó el ministro Reyes al anunciar un encuentro para este miércoles con los conductores y representantes de las aplicaciones de movilidad.

Insistió que no se quieren bloqueos y que para eso se abrieron los canales para el diálogo y la construcción del proyecto regulatorio.

"No. (No se quieren acabar con las plataformas). Si ustedes miran el tercer borrador, no se busca acabar, ahí se sanciona estar en el marco de la ilegalidad", dijo Reyes.

Este miércoles en la tarde, el @MinistroReyes se reunirá en mesa de trabajo con el gremio de conductores y representantes de Apps, para avanzar en la etapa de construcción del proyecto de ley sobre régimen sancionatorio del transporte, que será llevado al Congreso de La República — MinTransporte (@MinTransporteCo) January 31, 2023

Según el Ministro, en la mesa de trabajo estarán los conductores y representantes de las aplicaciones para "avanzar en la etapa de construcción del proyecto de ley sobre régimen sancionatorio del transporte", el cual será llevado al Congreso, tras una amplia discusión.

