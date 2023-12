Publican borrador de decreto de cómo será la subida de los peajes en Colombia en 2024

Tras los anuncios realizados por el Gobierno Nacional en el vigésimo congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), de cómo subirían las tarifas de los peajes en 2024, el Ministerio de Transporte publicó el proyecto de decreto en el que dicta instrucciones claras sobre cómo será el mecanismo.



En el documento, el artículo primero señala que la subida se hará de manera gradual, sin embargo, no especifica que será en dos fechas (1 de enero y 1 de julio) como anunció el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lo que dejaría abierta la posibilidad de que el alza sea divido en más momentos del otro año.



"El Ministerio de Transporte realizará, mediante las resoluciones correspondientes a partir del mes de enero de 2024, el incremento gradual de las tarifas de peaje a vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones de peaje a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), de acuerdo con el plan gradual que para el efecto establezca", dice el proyecto de decreto.



Además en el parágrafo 1 menciona que a más tardar el 31° de diciembre del año 2024, la ANI finalizará la normalización del esquema tarifario estimado para ese momento, según las condiciones contractuales de cada caso.



Sobre el porcentaje de incremento las subida, en el que se incluye el IPC del 2022 (que no subió este año), el decreto menciona en su segundo parágrafo: "Previo a la expedición de las resoluciones de incremento gradual de las tarifas de peaje, el Ministerio de Transporte consultará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Nacional de Estadísticas -DANE, las determinantes económicas e inflacionarias del país durante la vigencia 2024".



Por último, el articulado contempla, que la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá aprobar, por una única vez y por cada contrato, los planes de aportes parciales que le presente la ANI, que incluyan únicamente las posibles obligaciones contingentes que se deriven del no incremento de tarifas de peaje en las estaciones a cargo de la ANI.



PAULA ANDREA GALEANO BALAGUERA

Periodista de Portafolio