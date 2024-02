La gasolina ahorraría cerca de 32% de déficit de combustibles

La decisión del Gobierno Nacional de no subir los precios del diésel ha generado que este tenga que asumir altos costos fiscales para cubrir el subsidio.



Para 2024, según estima el Plan Financiero presentado por el Ministerio de Hacienda, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc) tendría una posición neta de deuda de $9,5 billones, que según cálculos de expertos se da gracias aun ahorro de 31,8% generado por la gasolina.





La totalidad de este saldo negativo estaría causado por el subsidio al precio del galón de Acpm o diésel.



Esta actualización del dato del Ministerio de Hacienda se da tras la renovación de las variables macroeconómicas de petróleo y dólar para este año. La estimación actualizada muestra que el dólar se ubicaría en $4.317, mientras que el barril de Brent lo estiman en US$78.



Esto refleja que ambos datos son menores de lo evidenciado durante 2023. No obstante, no alcanza a ser significativo para atender el déficit que se presenta.



A cierre del año pasado, la Nación debió destinar $15,2 billones para pagar este Fondo, representado en 74% por el diésel.



Esto, puesto que en el caso de la gasolina, durante 2023 se cerró la brecha e incluso empezó a generar ahorros.



Julio César vera, presidente de Xua Energy explicó que cada mes este combustible líquido es responsable por una deuda de $1,1 billones. Es decir, a cierre de este año el monto total adeudado sería de $13,2 billones.



No obstante, la gasolina se ubica cerca de $2.500 por encima de su precio internacional, con lo que ayuda a generar un saldo positivo. Por este motivo, el presidente Vera destacó que la gasolina puede ahorrar cerca de $350.000 millones cada mes.



De esta forma, en el año, el ahorro de gasolina tiene el potencia de restar $4,2 billones de la posición neta del Fepc y el déficit cerraría en al menos unos $9 billones durante el año.



Esto significa que durante el 2024 el precio de cada galón se ubicará por encima del precio de paridad internacional, “salvo que se de un gran ajuste en el precio internacional o una gran devaluación de nuestra tasa de cambio, que obligue a realizar otros ajustes”, según Vera.



De esta forma, la gasolina estaría ahorrando 31,8% del déficit total generado durante el año.

Ahora bien, durante la presentación del Plan Financiero para este año, Hacienda destacó que están trabajando en una mesa técnica con los transportadores de carga que se han opuesto al alza del Acpm.

La cartera espera que de esta forma se encuentre una solución concertada para reducir el monto otorgado de subsidio por medio del Fepc.



Según Vera, este combustible se encuentra cerca de $7.100 por debajo del precio de paridad internacional, teniendo en cuenta el IVA. De acuerdo con el experto, se deberían considerar ajustes graduales de entre $200 y $400 mensuales para llegar al precio de paridad entre 18 y 36 meses.



Vale la pena destacar que en el último encuentro no se llegó a un acuerdo, por lo que se seguirán debatiendo las propuestas. En esta el Gobierno presentó una contraoferta, que no significó un acuerdo. Nidia Hernández Jiménez, presidenta de Colfecar, apuntó que de esta forma, el precio se mantendrá congelado hasta que haya un acuerdo.



