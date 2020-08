Cursos gratis para formar a 100.000 programadores en Colombia

El Gobierno Nacional destapó este miércoles una de sus cartas para promover el desarrollo masivo de la formación en programación, a través del cual busca ampliar las oportunidades de empleo y crecimiento de los colombianos y disminuir el déficit de talento humano en competencias TI.



Se trata de Misión TIC 2022, que liderará el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), desarrolla una estrategia masiva de formación en programación.



La Misión TIC 2022, que fue presentada por el presidente Iván Duque y la ministra TIC, Karen Abudinen, beneficiará a 100 mil ciudadanos en los próximos dos años, quienes desarrollarán competencias específicas relacionadas con tecnologías de la información, especialmente en desarrollo de software y programación.



Los elegidos como beneficiados con este programa aprenderán diferentes lenguajes de programación e inglés. Además, desarrollarán habilidades como trabajo en equipo, perseverancia y ética profesional, que les facilitará desempeñarse de manera óptima en el mundo laboral, ya sea a través de un emprendimiento o de un trabajo en una organización.



“Con Misión TIC 2022 empezamos a marcar un hito transformador para siempre en nuestro país. Se trata de la gran apuesta para una nueva generación de colombianos. Nos estamos proponiendo formar 100.000 programadores de aquí al año 2022, que van a tener la habilidad para participar en proyectos de Inteligencia Artificial, de Computación en la Nube, de Internet de las Cosas, de Robótica y también de manejo integrado de bases de datos relacionales; todos vinculados con un proceso de economía digital que está creciendo de manera exponencial en el mundo. Con esta misión, Colombia está haciendo la más grande transformación de capacitación humana para que el país lidere el proceso de la Cuarta Revolución Industrial en América Latina”, afirmó el presidente Iván Duque (Ver discurso completo abajo).



Por su parte, la ministra Karen Abudinen destacó que: “Estamos cambiando vidas con el uso estratégico de las tecnologías. Seguimos trabajando de manera continua para que la conectividad lleve a los colombianos mayores oportunidades. Presidente Duque, usted me encomendó la tarea de construir, con el sector privado y con los emprendedores, un programa de formación en programación para llegar a 100.000 ciudadanos colombianos. Con esta iniciativa, sin precedentes en el país, estamos abriendo puertas para que nuestros jóvenes y, en general, los colombianos accedan a la formación de las habilidades que se requieren ya. Vamos a cumplir ese objetivo en dos años. Estamos en la carrera de las oportunidades y por eso hemos denominado a este programa Misión TIC 2022”.



La convocatoria estará abierta a partir de este 19 de agosto, hasta el 28 del mismo mes. Los interesados pueden consultar mayor información y acceder a los requisitos en www.misiontic2022.gov.co o en el portal web de MinTIC www.mintic.gov.co sección convocatorias y en www.talentodigital.gov.co



FECHAS CLAVE DE LA CONVOCATORIA



• Inscripciones abiertas del 19 al 28 de agosto de 2020.

• La validación de datos se realizará entre el 28 y el 31 de agosto para establecer el listado de citados a la prueba de ingreso, que se realizará entre 2 y 4 de septiembre.

• Las 2.500 personas que cumplan con los requisitos y tengan el mejor puntaje serán parte del pilotaje para la formación, a partir del 14 de septiembre y hasta el 20 de diciembre 2020

• En la prueba piloto se beneficiarán 2.500 personas.

• Las personas que no puedan acceder a esta primera etapa de formación durante el año 2020, en el año 2021 pueden realizar su presentación a la segunda etapa con inicio de formación abril del 2021.

• La tercera y última fase del proyecto será en 2022 y se beneficiarán a 47.500 personas.



DISCURSO DEL PRESIDENTE DUQUE EN LA PRESENTACIÓN



“Bueno, yo quiero empezar por agradecerle a Diana su presencia hoy aquí en la Casa de Nariño, porque este es un espacio donde estamos marcando historia para nuestro país. Ministra de TIC, Karen Abudinen, muchísimas gracias. Ministra de Educación, María Victoria Ángulo, muchísimas gracias. Doctor Víctor Muñoz, Consejero Presidencial para la Transformación Digital y Asuntos Económicos. Mi saludo a tantos líderes del sector de tecnología que están hoy acompañándonos virtualmente.



Ustedes han escuchado el mensaje de fondo: ‘Misión TIC 2022’. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hoy empezamos a marcar un hito transformador para siempre nuestro país, y es la gran apuesta para una nueva generación de colombianos. Nos estamos proponiendo formar 100.000 programadores de aquí al año 2022. Cien mil colombianos que van a tener la habilidad para participar en proyectos de inteligencia artificial, de internet de las cosas, de computación en la nube, de robótica y también de manejo integrado de bases de datos relacionales. Todos vinculados con un proceso de economía digital que está creciendo de manera exponencial en el mundo.



Estamos hablando de tecnologías para las finanzas, lo que se conoce como Fintech. Estamos hablando de tecnologías para la salud. Estamos hablando de tecnologías para la educación. Estamos hablando de tecnologías para el entretenimiento, la cultura, la economía naranja. Estamos hablando de tecnologías para el transporte. Estamos hablando de tecnologías para seguridad.



Por eso, la apuesta que hacemos hoy es que muchos jóvenes, 100.000 jóvenes colombianos, de aquí al año 2022, tengan esas habilidades para poderse emplear en las oportunidades de la cuarta revolución industrial.



Decía hace unas semanas un gran experto, Richard Haass, que estamos evidenciando, hoy en medio de esta pandemia, la mayor aceleración tecnológica de la historia. Él lo decía: sí, la pandemia nos trae afectaciones en la salud, en lo social, en lo económico, pero también el concepto de la palabra resiliencia trae inmensas oportunidades. Nunca el mundo había avanzado tanto en materia de educación digital, como ha ocurrido en los últimos cinco meses. Nunca el mundo había avanzado tanto en tecnologías para la salud, como ha ocurrido en los últimos cinco meses, donde la telemedicina y la consulta en casa se han convertido en un factor preponderante. Nunca antes se había avanzado tanto en los pagos en línea, en el comercio electrónico, como lo hemos visto en los últimos cinco meses en todo el planeta.



Esa oportunidad que hoy nace es la que queremos materializar, Ministra Karen y Ministra María Victoria. ¿Y cómo queremos? Primero, en equipo. Este es un trabajo del sector público, pero también del sector privado y de la academia, donde nosotros pretendemos desde la doble titulación en el bachillerato empezar a hacer cambios trascendentales, y en eso nos está acompañando el Sena, para que en estos dos años sean muchos los jóvenes que puedan tener la opción de graduarse en una mano con el título de bachiller y en la otra mano con la certificación de ser un programador.



Claro, nosotros esperamos que esas habilidades también se desarrollen con las empresas que están produciendo transformaciones tecnológicas en nuestro país. Lo hemos visto con plataformas multiservicios, pero lo estamos viendo también en otros sectores, y esas empresas no solamente van a contribuir a la formación de los programadores sino que los van a emplear.



De manera que el gran salto es que 100.000 jóvenes colombianos queden con las mejores habilidades para hacer programación multilenguaje en términos tecnológicos, y hacer de Colombia el país de la mayor aceleración en transformación digital de América Latina y el Caribe.



Esa apuesta también trae consigo otro elemento. En la medida en la que nosotros tenemos las condiciones tributarias, logísticas, operacionales, para atraer inversión extranjera en el país, con este programa estamos llenando lo que muchos consideraban un vacío. Yo miraba ahora la intervención de mi buen amigo Simón Borrero. Simón me decía hace unos años: Iván, el tema que tenemos en Colombia no es que la inversión no quiere llegar, la inversión quiere llegar en tecnología, saben las condiciones que tenemos, pero hay que dar el gran salto en la formación del capital humano para sacarle el provecho a este espacio.



Hoy, con esta agenda TIC 2022, nosotros estamos diciéndole al mundo que invierta en Colombia, que Colombia se convierta en el hub regional para toda la cuarta revolución industrial, y también con el mensaje de que tendremos 100.000 jóvenes con la mejor capacitación posible para hacer los dinamizadores de esa cuarta revolución Industrial en nuestro país.



Esto no viene solo, porque la apuesta que estamos haciendo en el sector también implica el mayor salto en conectividad. Esa es la primera tarea que tiene hoy la Ministra Karen Abudinen, y es cumplir la meta de nuestro Plan de Desarrollo, para que en el 2022, en agosto del 2022, nosotros tengamos 70 por ciento de nuestro país con internet de alta velocidad. Y también con 10.000 puntos digitales en la geografía nacional, que conecten a más familias con las oportunidades derivadas de la tecnología y las que tenemos también con la posibilidad de ofrecer bienes y servicios de manera digital.



Lo acompaña también otra medida importantísima, y es: a los 100.000 programadores, a los 10.000 puntos, a esa conectividad del 70 por ciento, es toda la gran convergencia donde nosotros hoy le hemos dado al mundo un mensaje en Colombia: todo el que venga a invertir en empresas, a fundar empresas, que tengan base tecnológica y creativa, no pagará impuesto de renta durante los próximos seis años.



Entonces Colombia hoy, con esta agenda, con esta Misión 2022, de 100.000 programadores, Colombia está haciendo la más grande transformación en capacitación de talento humano para que nuestro país lidere el proceso de la cuarta revolución Industrial en América Latina.



En eso el Ministerio Educación también se une con el Ministerio de las TIC, porque queremos desde edad temprana seguir contribuyendo a esa sensibilidad en el aprendizaje, donde el desarrollo de habilidades blandas y también de habilidades analíticas sean el preámbulo de lo que será el país con la mayor cantidad de programadores formados en una estrategia nacional. Por eso hoy marcamos un hito histórico.



A todos los actores del sector que nos están acompañando: ustedes saben, mejor que nadie, que 100.000 programadores en dos años es la meta más grande que se haya fijado un país de América Latina y el Caribe, para que entre a liderar el proceso de la cuarta revolución industrial. Eso nos va a permitir a nosotros también no solamente ampliar la base de capital humano para las empresas que invierten, sino que también será el gran dinamizador del emprendimiento digital en nuestro país.



Así que me complace muchísimo compartir esto con ustedes, y esta agenda hace parte de lo que hemos llamado el Compromiso con Colombia: cómo vamos a reactivarnos en medio de estas circunstancias que golpean al mundo y cómo vamos a abrir una nueva frontera de oportunidades.



Por eso, como lo dijimos el 20 de julio, esta formación de 100.000 programadores, esa apuesta por la economía digital, esos 17 megaproyectos de economía digital, van a hacer de Colombia un lugar más admirado de lo que ya es, por los pasos que se están dando en la cuarta revolución industrial. Muchísimas, muchísimas gracias”.