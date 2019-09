Masacre política prende las alarmas en víspera electoral

Orlando García, padre de la candidata a la Alcaldía del municipio de Suárez, Karina García Sierra, asesinada junto a cinco acompañantes, denunció este lunes que las autoridades desatendieron las denuncias de su hija sobre amenazas contra su vida.



“A mi hija no me le pusieron cuidado con las denuncias que venía haciendo, no me le pusieron cuidado”, dijo García al recordar que su hija se había referido varias veces a la situación.



García Sierra, candidata a la Alcaldía de Suárez, en las elecciones de octubre, fue asesinada junto a cinco acompañantes y sus cuerpos incinerados.



Junto con la aspirante fue asesinada su madre, Otilia Sierra, y Yeison Obando Llantén, candidato al concejo de esa población, ambos por el Partido Liberal.



Según las autoridades, en la emboscada también murió Aidé Tróchez, representante de la Mesa de Víctimas, Héctor González, y Lavedis Ramos, una mujer seguidora de la campaña.



El padre de Karina García reiteró que la candidata “venía haciendo una serie de denuncias de parte de amenazas que de pronto, decía ella, podrían venir de contradictores políticos y seguidores de los contradictores que se habían empeñado en dañar la publicidad”.

Asimismo, el hombre pidió a las autoridades investigar la masacre y que para eso “se basen en las denuncias que ella había hecho”.



Relató que en la madrugada de este lunes le avisaron que su hija “había sufrido un atentado” y al llegar al sitio encontraron “la camioneta en la que se desplazaba y unos cadáveres incinerados en la parte interna”.



Indicó, además, que no tiene mayor información y que lo que se sabe sobre las muertes es que al parecer fueron cometida por grupos al margen de la ley.



Recalcó que su hija fue concejal de Suárez y se postuló a la Alcaldía porque "le gustaba trabajar con la comunidad, sentía en sus venas la ayuda a la comunidad".



Por su parte, el gobernador del Cauca, Óscar Campo, detalló a la emisora Blu Radio que en el vehículo de la candidata liberal viajaban en total siete personas y que encontraron seis cadáveres incinerados.



“En total, en el vehículo iban siete personas, pero el escolta alcanzó a lanzarse del mismo en el momento del ataque y resultó herido”, agregó Campo.



El pasado 28 de agosto, García publicó un video en el que advertía de que la publicidad de su candidatura estaba siendo objeto de ataques en el corregimiento de Betulia (Cauca).



Además, denunció que el 21 del mismo mes un grupo de trabajadores de su candidatura fueron interceptados en Betulia por “cuatro sujetos armados de un grupo al margen de la ley” que aseguraron tener “orden directa” de que su publicidad no debía ponerse en ese corregimiento y “que debía ser retirada la que ya estuviera puesta”.



“Le pido a seguidores y demás candidatos que no continúen haciendo frente a estos grupos armados, comentarios acerca de mi candidatura, comentarios que son falsos como que voy a traer a paramilitares, a multinacionales que les voy a quitar las tierras a la gente. Esto puede traer para mí consecuencias incluso fatales”, advirtió entonces la política en un mensaje premonitorio.



La región del Cauca está sumida en una profunda crisis de seguridad por la presencia de disidencias de las Farc y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se disputan el control del territorio y el narcotráfico con bandas criminales.



'MAYIMBÚ', SEÑALADO DE ORDENAR LA MASACRE EN EL CAUCA



En la mañana de este lunes el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos señaló a Leider Johani Noscue, alias Mayimbú, como el hombre que ordenó asesinar un grupo de personas en Suárez, Cauca.



EL TIEMPO tuvo acceso a un informe de inteligencia que afirma que Mayimbú, de 28 años, hace parte de una de las comunidades indígenas de la región, (pertenece a los Nasa) que su nivel de escolaridad es bajo ya que solo cursó hasta tercero de primaria y que militó por unos 14 años en la desaparecida guerrilla de las Farc.



El informe señala que ingresó a las Farc en el 2003 como miliciano, en el 2005 ya era considerado como guerrillero raso, y luego fue entrenado como explosivista.



Mayimbú, dice el expediente, no se acogió al proceso de paz y en el 2018 conformó un grupo de disidentes que hoy cuenta con unos 120 hombres en armas, el cual denominó columna móvil 'Alfonso Martínez'.



SUS NEXOS CON EL NARCOTRÁFICO



En los informes de inteligencia se afirma que ‘Mayimbú’ controla la cocaína que se produce en la región del Naya y que es transportada por el corredor natural hacia Buenaventura, Valle.



Desde diciembre del 2017, venía librando una guerra territorial contra alias Fernando, quien estaba al mando de una facción de ‘los Pelusos’. Según las autoridades la guerra la ganó 'Mayimbú', por lo cual en la actualidad tiene el control del corredor.



Alias Mayimbú, según las autoridades infiltró la minga indígena registrada en abril de este año, por cerca de un mes en Cauca, en la que se registraron al menos 17 actos violentos entre ellos la voladura de un puente y el asesinato de un Policía.