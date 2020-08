Modelo de nueva realidad para Bogotá es inviable para el comercio

Horas después de que la Alcaldía de Bogotá diera a conocer los lineamientos para la nueva realidad, que irá hasta diciembre, Fenalco Bogotá Cundinamarca advirtió que con las medidas anunciadas por la alcaldesa Claudia López, el comercio formal seguirá cerrando de manera definitiva y el tejido empresarial de la ciudad no podrá salir a flote de la crisis.



(Sigue la reactivación económica en Bogotá: Así operará el modelo '4x4').

Juan Esteban Orrego, representante de los comerciantes aseguró que “las cuentas no dan para mantener los negocios. Con lo que propone la Administración vamos abrir de jueves a domingo, es decir el 55% del tiempo que normalmente abríamos; a eso le sumamos que cada día sólo vamos a atender a la mitad de la población que normalmente atendíamos, esto por la medida de Pico y Cédula, es decir el comercio trabajaría al 27,5% de su capacidad, para pagar el 100% de sus obligaciones como arriendos, nómina, servicios públicos, impuestos, recargos dominicales y demás gastos, eso no es posible y sería inviable la actividad comercial en la ciudad”.



El gremio de comerciantes pide a la Administración Distrital que se reevalúe la iniciativa y solicitó al Concejo de la Ciudad que realice el control político antes de la expedición de este Decreto.



(Bares podrán vender licor en el nuevo modelo de reactivación).



La propuesta del gremio es que el comercio formal abra los 7 días a la semana de 10:00 a.m a 10:00 p.m, horarios que no son pico para el transporte público, además permitiría a los empresarios sobrevivir y sobre todo minimizará el riesgo de contagio.



Fenalco agrega que presentará este martes un documento con las observaciones, preguntas y comentarios de los afiliados, para encontrar alternativas que permitan la viabilidad económica del sector.