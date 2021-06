Movilidad en Bogotá: minuto a minuto sobre el estado de las vías

La capital ha registrado desde tempranas horas afectaciones viales y complicaciones en la movilidad, en medio de la denominada 'toma de Bogotá', la manifestación que fue convocada desde el pasado 2 de junio por el Comité Nacional del Paro (CNP).



2:31 p.m.



NQS Sur

Se restablece servicio de alimentación en Portal Sur.



1:35 p.m.



NQS Sur

Por manifestación ajena a la operación, se deja de atender alimentación en Portal Sur.



Calle 26



Se deja de atender estación Universidades.

NQS Sur - Soacha



12:45 p.m.

Por manifestación ajena a la operación se cancelan rutas Circular San Mateo y G520. Flota troncal retorna en Portal Sur.



12:17 p.m.



A esta hora avanza la manifestación por av. Suba con calle 127, en sentido Norte - Sur, generando afectación vial de la calzada mixta. Se sugieren desvíos por la av. Boyacá al Sur. Autoridades acompañan.



12:12 p.m.



Avanza la manifestación por carrera 13 con calle 32, en sentido Norte - Sur, generando afectación vial de la calzada. Se sugieren desvíos por la av. Caracas.



Reporte de operación 11:15 AM

10:45 a.m.



Por manifestaciones ajenas a la operación se dejan de atender:



Portal Suba

La Campiña

21 Ángeles

Gratamira

Suba-Av. Boyacá

Niza-Calle 127

Humedal Córdoba

Av. Suba-Calle 116



10:30 a.m.



Por manifestaciones ajenas a la operación en la Carrera Séptima a la altura del Parque Nacional, los servicios duales toman desvíos de ciclovía



Se abre el Portal Américas y se cancela el retorno en Banderas



10:05 a.m.



Se habilitan las rutas 16-14 Aeropuerto y K86 hasta el aeropuerto



Por manifestaciones ajenas a la operación se deja de atender el Portal Américas. La flota hace retornos en la estación Banderas





Reporte de operación a la hora 9:00 a.m.

8:53 a.m.



A esta hora, gerencia en vía informa de manifestación en av. Suba con carrera 98B, en sentido Occidente - Oriente, generando afectación vial en un carril.



Se sugiere tomar como vía alterna la av. Cali en sentido Sur.



8:25 a.m.



Por manifestaciones ajenas a la operación a la altura de la estación Campiña, se dejan de atender:



Portal Suba

Alimentación Portal Suba

La Campiña



Flota retorna en 21 Ángeles



8:15 a.m.



Por manifestaciones ajenas a la operación se deja de atender el Portal Usme y la estación Consuelo. La flota hace retornos en la estación Calle 40 Sur

Reporte de operación a la hora 7:00 a.m.

6:50 a.m.

Abren paso en TM

Se habilita el Portal Usme y la estación Consuelo. Sigue sin habilitarse la estación Molinos ni los servicios de alimentación en el Portal Usme ni en Molinos.



6:40 a. m.

Intentan derribar estatua de Cristóbal Colón

Un grupo de indígenas intentaron derribar la estatua de Cristóbal Colón en la avenida el Dorado con carrera 100. La Policía debió intervenir para evitar que la tumbaran. Hay dificultades con la movilidad desde y hacia el aeropuerto.

Un grupo de comunidades indígenas intentaron derribar la estatua de Cristóbal Colón en la Avenida el Dorado con Cra 100.



La Policía debió intervenir para evitar que la tumbaran.

6:30 a. m.

Portal 20 de Julio dejó de atender

Se deja de atender Portal 20 de Julio de TransMilenio, incluyendo los servicios de alimentación. Tampoco se atiende la estación Country Sur. La flota hace retornos en calle



6:32 a. m.

Cierre en la estación Molinos

En la estación Molinos (Av. Caracas con calle 51 Sur), se registra un bloqueo con afectación vial. Manifestantes impiden la operación de esta estación de TransMilenio.



6:15 a. m.

Bloqueos en la calle 26

En la calle 26 con carrera 99, sentido oriente occidente, se presenta un bloqueo con afectación vial a la hora, se impide la circulación del carril rápido.