Moteros continúan en protesta por Soat: así va la movilidad

Varias organizaciones de motociclistas en el país han anunciaron, a través de redes sociales, que llevaron a cabo una protesta contra los diferentes abusos que reportan como actores de la vía.



Una de las concentraciones inició este miércoles 23 de noviembre a las 10:00 a. m. en la biblioteca Virgilio Barco. Asimismo, hubo otra concentración cerca de Los Tres Elefantes en la avenida Boyacá con 20 pero no afluencia de moteros.

Los manifestantes llegaron al Concejo de Bogotá exigiendo respuestas a la alcaldesa Claudia López. En la manifestación se bloqueó el paso por la Calle 36 28A-41. Para las 5:00 p.m. se reportaron bloqueos en Av. calle 19 al Oriente.

🚧[04:55 p.m.]#AEstaHora se mantiene el cierre vial en la calle 19 con carrera 4. Manifestantes realizan expresiones culturales en el sector.



⚠️Av. calle 19 al Oriente no presenta afectación vial. https://t.co/wCtPQ3Lmd6 pic.twitter.com/OhgBJkGjZN — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) November 23, 2022

Miguel Forero, líder de la agrupación SOS Motocultura, señaló: “El Gobierno no ha fallado. Nosotros no nos vamos a arrodillar. Los motociclistas no consiguen el SOAT, los están persiguiendo en las vías por las que transitan, les están inmovilizando las motos y no los dejan trabajar, como a los de las plataformas”.

La manifestación se da en medio de la decisión del Gobierno de tener un descuento. El Ministerio de Transporte, junto al Ministerio de Hacienda, anunció una reducción de 50% en la tarifa del Soat.

El presidente de la Asociación de Motociclistas de Colombia (Asomocol), Alejandro Rubio, dijo que el tema del Soat ha sido uno de los más críticos para el gremio por lo que solicitan prontas soluciones para transitar con normalidad.



“Nos dijeron que esa situación quedaba solucionada para finales de octubre, pero no han cumplido nada. En las plataformas el SOAT se agota para conseguirlo, esto está causando que haya comparendos o que no puedan sacar las motos, y esto lo están aprovechando para inmovilizar a los vehículos y perjudica a los conductores”, afirmó.

Asimismo, denunció la falta de garantías para que ellos transiten con tranquilidad por las vías. Por el contrario, son víctimas de los agentes de movilidad y del sistema que hacen que sean ‘la caja menor de la Policía de Tránsito’.



POTAFOLIO