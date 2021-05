Así opera TransMilenio en una nueva jornada de paro nacional

Con 53 estaciones fuera de servicio por no brindar las condiciones de seguridad necesarias para los usuarios, ocho operando parcialmente y cinco en contingencia con validación manual, arrancó la operación de TransMilenio este miércoles.



En la jornada de manifestaciones de hoy el sistema funcionará en su horario normal y taxis y vehículos particulares podrán circular sin restricción por Pico y Placa.



Siga minuto a minuto el estado de la movilidad en la ciudad:



8:30 a.m.

A esta hora se registran manifestaciones en los siguientes puntos de la ciudad:

Avenida Gaitán Cortés con Avenida Villavicencio

Calle 80C con carrera 69K

Autopista sur on carrera 74



6:08 a.m.



TransMilenio normalidad en todas las troncales salvo las 53 estaciones inoperativas por daños.



5:30 a.m.



Se registran bloqueos en la avenida Caracas con calle 78 sur (Puente de la dignidad), por manifestaciones en la zona.





¡Planea tu viaje con anticipación! Así operará nuestro Sistema en la jornada de hoy. Recuerda que la información puede cambiar y por eso te invitamos a seguir nuestros canales oficiales. #TransMiTeInforma pic.twitter.com/OHiaPebzsu — TransMilenio (@TransMilenio) May 19, 2021

