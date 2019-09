‘Muchos de los problemas que originaron el BID aún existen’

El ritmo de crecimiento en Latinoamérica no es “suficiente” para cerrar las “brechas” sociales, y a ello se suman los nuevos retos, como el cambio climático y los flujos migratorios, fruto de las crisis de Venezuela y Nicaragua, afirmó el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.



(Lea: 'El ritmo de crecimiento en Latinoamérica no es suficiente')

“Cuando el banco inició, Latinoamérica era una región de una enorme pobreza. Era una región fundamentalmente rural, con muy baja expectativa de vida, con muy baja penetración de servicios públicos, educación o salud”, indicó el colombiano en el marco de los 60 años del Banco.



(Lea: El BID cumple 60 años de respaldo a la región)



“Hoy en día ya es a todos los efectos una región de ingresos medios, pero todavía persisten muchos de los problemas que dieron origen al banco: tenemos una tercera parte de la población que vive en pobreza, muchos déficit en servicios públicos como agua o electricidad”, agregó.



(Lea: Colombia es el país de América Latina donde más gente vive en arriendo)



Además, señaló como uno de los problemas principales “la calidad de la educación, que es como mínimo regular en la región” y que “evidentemente es el camino más rápido para salir de la pobreza. Hay que repensarla, ya no es ir a la universidad, es continuar estudiando, y ya no con diplomas, con aptitudes. Todo ese cambio que tiene que darse, es algo todavía por ver”, apuntó Moreno.



El funcionario consideró que la baja tasa de crecimiento en Latinoamérica, que se estima que cerrará por debajo del 1% anual este año, no es “suficiente” para cerrar “brechas sociales” persistentes. Y remarcó que, de las seis grandes economías, Argentina se encuentra en “contracción”, mientras que Brasil y México crecerán por menos del 1%; y las otras tres -Colombia, Chile y Perú- lo hacen por encima del 3%.



Caso aparte es la crisis venezolana, que calificó como el principal reto de la región, ya que tiene “una enorme capacidad de desestabilización”.



“Toda vez que al final de este año 5 millones de venezolanos habrán salido del país, similar a los sirios en Europa”.



Seis décadas después de su fundación, el BID es la principal institución de desarrollo regional, con más de US$14.000 millones en préstamos solo el año pasado que cubren todas las categorías, desde las energías verdes, igualdad de género, infraestructura, educación y transición digital.