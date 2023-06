La cifra de nacimiento sigue a la baja en el país: a qué se debe

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó las estadísticas vitales de nacimientos y defunciones para todo el año 2022, el primer trimestre del 2023 y el año corrido del 2023, con corte al 30 de abril.



En el análisis de las cifras se encontró que hay una tendencia confirmada en la baja de nacimientos en Colombia, con 570.355 nacimientos en el 2022, lo que es la baja histórica más grande en los últimos 10 años, con una reducción de 7,5 %.



En lo que está ocurriendo en el 2023 se observa que la tendencia se mantiene, como lo informó Piedad Urdinola, directora del Dane.



Por otra parte, la participación de los nacimientos de madres de inmigrantes de Venezuela y de aquellas que residen en Venezuela, frente al total de nacimientos que reporta el país, disminuye en el último año, pasando de 10,9 % a 8,2 % en el 2022, explica el informe.



En materia de la tasa bruta de natalidad en Colombia, que es el total de nacimientos sobre el total de la población, se llegó a una tasa de 11 nacimientos por cada 1.000 habitantes en el 2022, lo que es la más baja en el quinquenio.



Así, esa reducción es generalizada en los 32 departamentos y en Bogotá, con excepción de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que en 2022 mantuvieron su tasa de 10,9 nacimientos por cada 1.000 habitantes.



Adicionalmente, el Dane reportó que "La Guajira, pese a la reducción anual reportada en la tasa bruta de natalidad (-14,5%) en 2022, continúa siendo el departamento del país con la tasa más alta para 2022 con 21,7 nacidos vivos por cada 1.000 habitantes".



En cuanto al número de nacimientos por el grupo de edad de las madre, el Dane reportó que para el primer trimestre del 2023 las madres de 30 a 34 años, después de aquellas entre los 20 a 24 y los 25 a 29 años, son las que reportan participaciones más altas en el total de nacimientos con un 18,8 %.



Además, para ese mismo periodo, en comparación con el 2022, se observan 148 nacimientos menos en madres de 10 a 14 años, lo que representa una caída de 14,2 %.



Para el 2022 no se reportaron nacimientos en madres de 10 años, esto después de registrar el año anterior la cifra más alta de la serie con 79 nacimientos. A lo que se suma que para 2022 solo los nacidos vivos de madres de 11 años no reportan reducciones respecto al 2021, manteniéndose en 14 nacimientos.

Defunciones

En materia de fallecimientos no fetales se encontró una tendencia natural en la que hay más defunciones masculinas que femeninas.



"Para el primer trimestre del 2023 los adultos de 60 años y más concentraron el mayor número de defunciones con 46.774 casos que equivalen al 72%, evidenciándose una disminución de 12.917, que corresponde a una reducción del 21,7% frente al mismo periodo del 2022", describe la entidad estadística.



Dentro de las principales causas de fallecimientos no fetales encontraron que la que puntea son las enfermedades isquémicas del corazón (16,9 %), le siguen las enfermedades cerebrovasculares (6,5 %), enfermedades crónicas de las vías respiratorias (5,6 %) y los homicidios (5 %).



Es llamativo que los homicidios estén en el cuarto lugar.



En materia de la edad promedio de los fallecidos según año y actor vial involucrado, se evidenció que "para el año 2022 la edad media de un peatón que fallece en un accidente de tránsito en Colombia es de 55 años, en el caso de los ciclistas o bici usuarios, la edad media en 2022 fue de 49 años y, en el caso de los motociclistas, la edad media fue de 34 años en el mismo año".



La cifra de muertes por homicidios en el 2022 (3.045) presentó una disminución de 0,1 % frente a los casos reportados en el 2021 (3.047) , cuando se presentó la tasa de mortalidad por suicidio más alta desde el 2015.



