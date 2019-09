Mujeres comparten sus historias para inspirar a otras

Lanzado en el 2016 con más de 50 eventos W en todo el mundo, “What she said” es una plataforma que permite a las mujeres compartir sus experiencias y ser escuchadas.

El hotel W Bogota, reunió por primera vez el pasado 25 de septiembre a las mujeres que celebran el periodismo, la hotelería, la belleza, el bienestar y la fotografía, todas en un mismo espacio.



Lanzado en el 2016 con más de 50 eventos W en todo el mundo, “What she said” es una plataforma que permite a las mujeres compartir sus experiencias y ser escuchadas, aprender, conectar sus historias e inspirar a otras en un espacio seguro.



Las conversaciones celebran la individualidad, la inclusión y la honestidad, abordan los problemas de hoy: algunos de los que ya se está hablando, otros en los que nunca se piensa lo suficiente. Por encima de todo, estas reuniones ofrecen un lugar para navegar los desafíos y triunfos del trabajo, del amor y de la vida en general.



Desde su lanzamiento, cada vez más marcas se han unido a los eventos sobre igualdad de género y empoderamiento femenino. A través de una serie de encuentros, contenido y oportunidades de integración, W Hotels ha forjado una posición diferenciadora en el mercado y ha establecido firmemente la marca como líder con un punto de vista distintivo.



W Hotels impulsa el progreso en el movimiento de igualdad de género, atrayendo oradores sobresalientes en todas las industrias, para cultivar la comunidad y generar diálogos que inspiren, eduquen e iluminen. W Hotels quiere que las mujeres usen What She Said como un medio para amplificar su voz y ser escuchadas en temas clave y conectarse con otras personas apasionadas, ambiciosas y fabulosas.



En esta ocasión, el hotel W Bogotá reunió a Catalina Ceballos Carriazo con 20 años de experiencia en el diseño, ejecución y seguimiento de proyectos asociados a la cultura, las artes, el patrimonio y los medios de comunicación; a Diana Plazas, responsable de liderar la estrategia de Marriott International en la áreas de mercadeo y digital para el Caribe y Latinoamérica y la planificación y la ejecución de campañas de marketing y digitales para las marcas del portafolio de Marriott.



A María Dalmazzo, quien se desempeña como consultora y creadora de contenidos para diferentes marcas, fundaciones y empresas, y es una reconocida voz sobre belleza y bienestar.



Ha dictado talleres y charlas acerca de empoderamiento femenino, autoestima y autocuidado, también sobre temas ambientales y a Daniela Benedetti, se encuentra trabajando en Bogotá en diferentes ámbitos fotográficos, tanto comerciales como personales. Fundó y co-dirige Rio Representa, una agencia de producción y representación fotográfica la cual cuenta con clientes de la talla de Crepes & Waffles, H&M y Loto del Sur entre otros.



Simultáneamente co-dirige el proyecto Fotomeraki, una plataforma web dedicada a promover y exhibir la fotografía contemporánea en Colombia. En el marco de este proyecto Daniella y Victoria Holguin han publicado cuatro ediciones de foto libros. Daniella lleva más de 8 años moviéndose en diferentes ámbitos de la fotografía comercial y artística, promoviendo el desarrollo de la misma en Colombia.