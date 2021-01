Esta es la multa por incumplir las medidas para frenar el covid-19

A pesar de los insistentes llamados a acatar las restricciones para prevenir la propagación del covid-19, en los primeros 9 meses de la pandemia en el país, la Fiscalía General de la Nación inició investigaciones contra 11.192 personas que violaron las medidas sanitarias.

De acuerdo con datos del ente acusador, de este número de indiciados –que se registraron entre el 20 de marzo y el 25 de diciembre de 2020– hay 141 en etapa de ejecución de penas tras ser condenados, 1.785 en juicio, 1.001 están en investigación y otras 8.174 personas tienen casos en fase de indagación.



Y es que de acuerdo con el artículo 368 del Código Penal, “el que viole una medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia incurrirá en prisión de cuatro a ocho años”.



Sin embargo, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en este momento no hay ninguna persona en prisión por penas relacionadas con la violación de medidas sanitarias. Esto porque los jueces no están enviando a los condenados a cárceles como una de las medidas para enfrentar la pandemia.



(Le puede interesar: Las tres actividades de comercio que no tendrán ‘pico y cédula’)



En lo corrido del 2021, la situación no ha cambiado mucho, pues las autoridades siguen sancionando y judicializando a ciudadanos.



En ciudades como Bogotá las alertas están encendidas por los reportes frecuentes de eventos con aglomeraciones, como fiestas clandestinas. Hasta anteayer, según cifras de la Secretaría de Seguridad, fueron identificadas 55 de estas reuniones (en promedio, 4 al día), en espacios cerrados, sin ventilación, con consumo de licor y hasta con presencia de menores de edad.



Los asistentes no solo se arriesgan a contraer el virus, sino a una imputación de cargos o multas tipo 4, que equivalen a 32 salarios mínimos legales diarios, es decir, 969.094 pesos.



Durante el periodo en que la Fiscalía inició las 11.192 investigaciones por violar las medidas sanitarias, entre el 20 de marzo y el 25 de diciembre, la Policía Nacional impuso más de 880.000 comparendos por incumplir las restricciones.



REDACCIÓN JUSTICIA / EL TIEMPO

Twitter: @JusticiaET​