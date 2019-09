Multinacional hace apuesta por la autosuficiencia en maíz

Archivo particular

Esta semana hace su debut en el mercado local una multinacional que llega con una meta ambiciosa: lograr que Colombia alcance la autosuficiencia en materia de producción de maíz.



Si bien en el país el consumo de ese cereal es elevado, no es menos cierto que la producción local no logra proveer la demanda y ese es un tema de muchísimos años. Tan es así que al cierre del año anterior el país importó 5,4 millones de toneladas de maíz (amarillo y blanco). Pero las directivas de Coterva Agriscience elevan su apuesta al afirmar que “quieren extender las oportunidades del maíz en Colombia a partir de la transformación tecnológica enfocada en productividad, rentabilidad y sostenibilidad para los agricultores; desarrollando soluciones de baja carga ambiental, ingredientes activos altamente eficientes y con un respeto profundo por los recursos naturales”.



Y es que si bien el país es rico en suelos y variedades climáticas, no logra la combinación de productividad por hectárea, rentabilidad para el cultivador y facturar a precios competitivos.



Por eso, la nueva oferta llegará acompañada de asesoramiento, conocimiento y mutuo beneficio. Sin embargo, el cereal es apenas uno de los productos a los que le apunta está compañía, que considera que Colombia es una despensa del planeta y que “los esfuerzos que se hagan para llevarla a su mejor expresión de productividad, con respeto por el medio ambiente, serán un aporte importante para la humanidad en el futuro próximo”.



Según la compañía, se concentrarán en trabajar en toda la cadena de valor para crear un sistema alimentario y de producción más eficiente: primero escuchando al agricultor y al ganadero, luego abordando los problemas más complejos y al final, innovando para ayudar.