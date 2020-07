‘Nadie debe quedarse atrás con la tecnología’

En el mundo, se estima que más de 263 millones de niños no van a tener la posibilidad de acceder a educación escolar, una problemática que impide el desarrollo de competencias digitales en un mundo donde la tecnología avanza a un ritmo frenético.



La brecha digital, entonces, se traduce en una menor calidad de vida y trabajos con salarios más bajos en comparación con aquellas personas que sí han tenido contacto con las nuevas tecnologías.



Por este motivo, el fomento de la educación TIC se convierte en una tarea fundamental para garantizar el avance económico en todos los países en el mundo. Ante una necesidad con tales dimensiones, gigantes tecnológicos como Huawei ya están dirigiendo esfuerzos en ese sentido.



Zhou Cong, secretaria general de Huawei, habló con Portafolio de las iniciativas de alcance internacional que ha desarrollado la compañía para aportar a la inclusión digital en todos los países donde tiene presencia.



¿Por qué la tecnología es importante para superar la brecha educativa?



La tecnología puede ser un vehículo de progreso importante para la humanidad. A través de esta, es posible conectar zonas remotas y llevar la educación de calidad garantizando una conexión estable y segura. No obstante, 700 millones de personas en el mundo (según cifras de GSMA) aún se encuentran sin conexión internet, reduciendo sus oportunidades de desarrollo.



Desde Huawei, creemos que todas las personas, sin importar donde estén, tienen derecho a la educación y a la equidad de oportunidades que trae consigo. Sin embargo, sabemos que alrededor del mundo existen muchos factores que impiden que las personas puedan acceder a este derecho: fronteras físicas, terrenos de difícil acceso, programas o aplicativos diseñados exclusivamente para personas sin ninguna discapacidad, entre otros.



Por tanto, el reto está en conectar a más personas para mejorar su calidad de vida y Huawei está comprometida en innovar permanentemente para llevar la conectividad a las comunicaciones remotas de forma rentable para los operadores y así conectar a más personas con las oportunidades.



¿Cómo califica el desarrollo del talento TIC en Colombia?



El desarrollo del talento TIC en Colombia se ha visto impulsado por la labor del Ministerio TIC para promover la formación de los jóvenes en carreras relacionadas con la tecnología. Sin embargo, aún queda un amplio camino por recorrer, considerando el déficit de 62.000 profesionales en esta área, de acuerdo con cifras de Fedesoft.



Bajo esta perspectiva, es necesario realizar un trabajo segmentado por etapas para lograr que Colombia no se quede atrás en el camino hacia la transformación digital: primero, aumentar las posibilidades de que los niños puedan recibir educación de calidad sin importar qué tan alejados se encuentren de los centros educativos; esto es posible de lograr con las bondades de estabilidad de las redes desplegadas con las soluciones de Huawei.



En un segundo momento, es importante generar la curiosidad hacia el estudio de la tecnología. Así mismo, lograr empoderar a los jóvenes estudiantes reforzando sus habilidades laborales, de forma que estén preparados para los retos que la industria TIC tiene para ellos.



¿Qué tan importante para Huawei es la inclusión digital?



Desde Huawei estamos comprometidos por aportar a la inclusión digital a nivel global y esto constituye una de las banderas de nuestro programa ‘Tech4All’.



Creemos firmemente en que la transformación digital no puede dejar a nadie atrás y la tecnología debe ser lo suficientemente sencilla y robusta para incluir a las comunidades históricamente olvidadas. De esta forma, la tecnología adquiere su mayor valor para el mundo: mejorar la calidad de vida de las personas.



Para dar un ejemplo de la labor de Huawei en este tema, es posible mencionar la iniciativa ‘StorySign’: se trata de una aplicación gratuita que ayuda a los niños sordos a leer, convirtiendo el texto de libros seleccionados en lenguaje de señas. A través de la realidad aumentada y la Inteligencia Artificial es posible sumar a todas las personas en las actividades que realizamos día a día.



Precisamente, ¿cuál es la apuesta del programa ‘Tech4All’?



Pensemos en la forma como se están recibiendo las clases en los colegios en este momento: aplicaciones de conferencias, aulas virtuales y actividades académicas a través de plataformas especializadas. Un estudiante que viva donde la conectividad no llegue está en clara desventaja; como esta, existen más de 3.800 millones de personas en el mundo.



Este tipo de brechas son las que queremos evitar reforzando la educación TIC. La meta de ‘Tech4All’ es ayudar a 500 millones de personas en el mundo para que tengan acceso a las nuevas tecnologías, promoviendo la inclusión digital en individuos como empresas.



¿Qué otras iniciativas tiene Huawei para cerrar la brecha en educación TIC?



A nivel global, Huawei tiene distintas iniciativas en los diferentes países donde tenemos presencia. La más famosa de ellas es ‘Semillas del Futuro’, donde anualmente buscamos a los mejores estudiantes de carreras TIC (como ingeniería de sistemas, electrónica, telecomunicaciones, entre otras) para capacitarlos en los principales desarrollos que llevamos a cabo en nuestra casa matriz en Shenzhen, China.



Para 2020, más de 30.000 estudiantes de 108 países en el mundo se han beneficiado con esta iniciativa, entre ellos, 78 colombianos. Esperamos que la cifra siga aumentando.



Así mismo, Huawei también ha establecido múltiples acuerdos con diferentes instituciones educativas en el mundo para que los estudiantes puedan tener contacto con los principales desarrollos de la compañía, los equipos de telecomunicaciones, su funcionamiento y sus características; esto se da a través de ‘Academias Huawei’.



En Colombia, tenemos convenios de cooperación con instituciones de educación superior como la Universidad de Antioquia, la Universidad de Los Andes, la Universidad Santo Tomás, la Universidad Francisco de Paula Santander, entre otras.