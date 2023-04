Nevado del Ruiz: gobernación del Tolima adelanta evacuaciones

El Servicio Geológico Colombiano actualizó la información sobre la actividad que viene presentando el Volcán Nevado del Ruiz del 22 de abril.



La entidad, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, aseguró que la sismicidad relacionada al movimiento de fluidos al interior del volcán tuvo niveles similares a los presentados el pasado 21 de abril.



Así mismo, los movimientos relacionados con el fracturamiento de roca se presentaron hacia el sur-suroccidente, nororiente y oriente del volcán, así como del cráter Arenas. Las profundidades de los sismos fluctuaron entre uno y 3,4 kilómetros.



De igual manera, la máxima magnitud fue de 0,3 grados, el cual correspondió a un sismo registrado a las 6:45 a. m. del 22 de abril, el cual se localizó a 4,1 kilómetros al oriente del Ruiz.



Frente a la actividad superficial, el SGC informó que la altura máxima alcanzada por la columna de gases emitida por el nevado fue de 1,3 kilómetros medidos desde la cima, a 5.321 metros de elevación.



La desgasificación de dióxido de azufre y la emisión de vapor de agua continúa en niveles similares respecto a los días anteriores.



Pese a que los niveles de actividad volcánica han tenido niveles similares durante la semana, el SGC informa que no deja de ser inestable, tal como explicó John Makario Londoño, director técnico de geoamenzas de la entidad.



“Continúa la persistencia de la desgasificación, es decir, salida de gases y ceniza desde el fondo del cráter, las anomalías térmicas persisten ; muchas veces estas anomalías no se detectan desde los satélites por el mal tiempo, pero no quieren decir que no estén presentes sino que continúan. La actividad del volcán sigue siendo muy inestable”.



Gobernación de Tolima pide evacuaciones



Las autoridades del departamento del Tolima, por su parte, revelaron que es necesario que más de 1.000 familias deben ser evacuadas de varios municipios cercanos del volcán.



“Las zonas de riesgo están categorizadas en alto, medio y bajo. Entre las tres instancias, alrededor de 1.500 familias deberían evacuar. Ya empezamos la socialización de la evacuación voluntaria”, indicó la gobernadora encargada del Tolima, Martha Palacios.



Hasta el momento, según las autoridades tolimenses, se ha confirmado la evacuación de tres familias.



