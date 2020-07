Ni iglesias, ni aeropuertos: Claudia López descarta sus reaperturas

Aunque en Colombia ya se adelantan planes piloto de reapertura de iglesias en municipios no Covid o de baja afectación, en Bogotá la apertura de templos está descartada por ahora.



(Con el 91% de ocupación en UCI, Bogotá no descarta cuarentena total).



Así lo señaló la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien calificó como “insólita” esta iniciativa para la capital del país.





“Mientras la ciudad no pase el pico de la pandemia, no podemos asumir un solo riesgo. Ni el aeropuerto, ni las iglesias”, manifestó la alcadesa.



(Médicos recomiendan que Bogotá regrese a cuarentena total).



Así mismo, durante el foro ‘Gestión del covid-19 y el Nuevo Contrato Social y Ambiental de Bogotá’ en el que la mandataria conversó con miembros de la bancada de la Alianza Verde y varios congresistas, López aseguró que abrir iglesias "es insólito y es una decisión que no tiene el menor sentido epidemiológico. Es peor que el Día sin IVA. No hay la menor probabilidad de permitir esa apertura en el corto plazo, ni en julio ni en agosto”.



Bogotá entró este lunes en alerta naranja y en un esquema de cuarentena rotativa por localidades que irá hasta el 23 de agosto.



Las autoridades religiosas han entendido que, por el momento, no es posible pensar en reabrir los templos. A principios de julio, el sacerdote Jorge Bustamante, director de doctrina de la Conferencia Episcopal y vocero para el diálogo nacional de reapertura de los templos, reconoció que conocen que "Bogotá está dentro de las ciudades de alta afectación; por lo tanto, en estos momentos no entra en esta autorización del decreto 878, que entró en vigencia a partir del 1.º de julio, sino que tiene que entrar en otro diálogo”.