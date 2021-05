Niegan a Claro millonaria pretensión contra Colombia

Este 6 de mayo el Tribunal Arbitral internacional decidió a favor del Estado colombiano y negó el reclamo presentado por América Móvil (Claro) por 1.286 millones de dólares -unos 4.6 billones de pesos, que exigía la empresa por un tema de reversión de activos.



Según informó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que ejerció la defensa de la Nación, el Tribunal confirmó que no existió el derecho a la no reversión de activos, tal como lo había decidido en 2013 la Corte Constitucional colombiana.

El Tribunal encontró que no se trató de un derecho con existencia en las leyes internas que pudiese gozar de protección bajo el derecho internacional, por lo que no puede hablarse de una expropiación. Así las cosas, el órgano internacional dejó intactas las decisiones adoptadas en la Sentencia C-555 de 2013 de la Corte Constitucional y un laudo nacional que ya habían resuelto el tema. De acuerdo con el Tribunal esas dos decisiones son irreprochables bajo el derecho internacional.



Esta decisión del Tribunal, dijeron desde la Andje, le evita a la Nación el pago de 1.286 millones de dólares - 4.6 billones de pesos-, que pretendía la contraparte y además le permite al país recuperar más de 2.1 millones de dólares (8.102 millones de pesos) por concepto de costas y gastos de representación.



En este proceso la Agencia, en cabeza de su director, Camilo Gómez Alzate, integró el equipo de defensa junto con la firma Dechert LLP, liderada por Eduardo Silva Romero. La estrategia se fundamentó en que el arbitraje de inversión no es el camino para el re-litigio de asuntos decididos por tribunales o cortes nacionales.



La defensa resaltó que se debe respetar el derecho adquirido del Estado colombiano a la reversión.





JUSTICIA | EL TIEMPO