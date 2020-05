Ningún municipio sin covid-19 tiene permiso para reabrir labores

“Para la comunidad y para mí es más importante la salud que el dinero. Por eso, el municipio de Arbeláez (Cundinamarca) mantendrá la cuarentena con las mismas restricciones con las que iniciamos el 24 de marzo pasado”, aseguró la alcaldesa de la población, Yisel Karina Garzón Avellaneda. Y así lo harán otras ocho localidades de la Provincia de Sumapaz, en este departamento, cuyas autoridades coinciden en que lo mejor es permanecer en confinamiento. Estos territorios hacen parte de las 876 que, según el Ministerio de Salud, hasta el viernes pasado, estaban libres de coronavirus, en el país.



Por su parte, Henry Iván Matallana, alcalde del municipio de Pauna (Boyacá), dice que tiene listos los protocolos para que la cartera de Salud los apruebe con el fin de reabrir las actividades señaladas por el Gobierno Nacional. “Creo que es hora de iniciar el regreso gradual a la normalidad, en las condiciones que indiquen las autoridades de salud”, dice el funcionario.



Mientras tanto, en el Ministerio del Interior hacen fila solicitudes de 70 alcaldes de municipios no covid-19, para que se les apruebe la reactivación de sus economías en las condiciones de bioseguridad establecidas para todo el país.



LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



De acuerdo con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, los alcaldes de los municipios ‘no covid-19’ son responsables de verificar el cumplimiento de las normas y reiteró sobre la necesidad de que la gente tome conciencia acerca de la importancia de cumplir con los protocolos fijados por las autoridades de salud.



Uno de los requisitos previos es que cada alcalde debe constituir en su municipio ‘no covid’, un Puesto de Mando Unificado (PMU) para vigilar el cumplimiento de los protocolos.



En estas poblaciones se mantienen prohibidas actividades que impliquen aglomeraciones como bailes, ferias y fiestas, apertura de casinos, gimnasios, billares o incluso las relacionadas a cultos.



Los alcaldes son autónomos para establecer restricciones a la movilidad como pico y cédula, pico y género u otras que consideren necesarias para mantener el distanciamiento físico y ayudar a disminuir el riesgo de que la pandemia llegue a los municipios.



El distanciamiento físico también se debe conservar en los establecimientos comerciales.



Las actividades que se podrán desarrollar en estos centros urbanos, son las siguientes: peluquerías, pero con cita previa. En este caso, el cliente y el peluquero deben usar tapabocas, mientras que los negocios de comidas rápidas solo podrán realizar servicios a domicilio.



Igualmente, el ingreso a las plazas de mercado locales debe ser controlado, pues estos lugares en todas las poblaciones son los más frecuentados.



NI UN SOLO PERMISO



Aunque el presidente, Iván Duque, anunció que desde de este lunes, los municipios ‘no covid-19’ podrán reabrir gradualmente la actividad productiva, la realidad es que el proceso de revisión y aprobación de las solicitudes de algunos alcaldes apenas se inicia, debido a que el decreto entra en vigor a partir del lunes. Eso significa que, en la práctica, ningún municipio ‘no covid-19’ reabrirá aún sus labores, ya que el trámite de autorización apenas comienza e implica un aval del Mininterior y posteriormente, el Minsalud comprueba el cumplimiento de los requisitos.



De acuerdo con la información suministrada por algunas gobernaciones, en la lista de municipios ‘no covid’, aunque la mayoría de las localidades son pequeñas, algunas ciudades son intermedias de más de 100.000 habitantes como es el caso de Girardot, segunda ciudad de Cundinamarca, y gran centro turístico del interior, y en cuyo departamento hay 93 poblaciones libres del virus. En Antioquia hay 116 municipios ‘no covid-19’, Nariño 50, Huila 21, Valle del Cauca 15 y La Guajira 10. En total, en el país, unos 16 millones de personas viven en municipios que no tienen el mal.



De la misma manera, la mayoría de estas ciudades dependen de la agricultura y la ganadería, razón por la cual su economía no se ha visto muy afectada, ya que hacen parte de la cadena alimenticia.



NUEVOS SECTORES QUE PUEDEN REABRIR ESTE LUNES



Además de los municipios sin covid-19, desde este lunes, un nuevo grupo de sectores podrá reiniciar su operación, en todo el país. Se trata de la fabricación de colchones, muebles, vehículos, remolques, productos informáticos, electrónicos y ópticos, maquinaria y equipo, mantenimiento y reparación de autos y de equipos de tecnología e informáticos, comercio al por mayor y al por menor de carros, partes, piezas y accesorios, muebles y enseres domésticos, prendas de vestir, materiales de construcción, artículos de ferretería y cerrajería, vidrio, productos para mascotas, combustibles, lubricantes y productos de limpieza para automotores en establecimientos especializados. También pueden ser comercializados libros, periódicos y artículos de papelería y se prestarán servicios de lavandería a domicilio.



Así mismo, previo cumplimiento de las condiciones de bioseguridad, serán abiertos los servicios de mantenimiento vehicular, artefactos, embarcaciones, maquinaria agrícola y pesquera y centros de diagnóstico automotor.



Además, la Función Pública reveló los lineamientos para el regreso gradual de los servidores a las entidades. Los ministerios de Trabajo y Salud expidieron la Circular 100-009 de 2020 para informar las acciones que deben implementar las entidades cumpliendo el protocolo del Ministerio de Salud, para el trabajo en casa y reitera que los servidores públicos con enfermedades preexistentes no volverán a las oficinas para proteger sus vidas.



