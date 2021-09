‘Los ni estudian, ni trabajan’ aumentaron un 6,9% durante la pandemia

En el informe anual sobre estadísticas educativas de la Ocde, se reveló que la población de jóvenes de 18 a 24 años que ni estudio ni trabaja ‘ninis’ aumentó el 6,9% en el territorio nacional.



Mientras que en 2019, antes de la pandemia, el porcentaje de jóvenes que no estudiaba, ni trabajaba era del 27,6%, en el 2020 este fenómeno se exacerbó. Lo que generó que el 34,5% de la población de 18 a 24 años no tuviera ninguna ocupación.



Colombia es el segundo país más afectado por este fenómeno, después de Sudáfrica, de acuerdo con la Ocde. Este informe también evidenció que más del 65% de jóvenes adultos no está estudiando, y, menos del 10% de personas entre 25 y 29 años tiene acceso a educación superior.



A esta situación se le agrega la desigualdad de género. Según el informe, el desempleo y la falta de educación afecta más a las mujeres jóvenes que a los hombres jóvenes. El 67,3% de las mujeres entre los 20 y 24 años son ninis, mientras que la población masculina que no tiene ocupación alguna es de 42,8% .



La pandemia por coronavirus también causó que los jóvenes de 25 a 34 años con título bachiller quedaran sin trabajo. De acuerdo con la Ocde, el nivel de desempleo de esta población aumentó el 5,4% con relación al año 2019.



Otro aspecto que preocupa es la falta de empleo en la población que ya accedió a una educación superior. La pandemia afectó este grupo de jóvenes de 25 a 34 años, aumentando 5 pp su desempleo. Lo que quiere decir que el acceso a una carrera profesional no es garantía para conseguir trabajo en Colombia.



Ante esto, la Ocde afirmó que es necesario que “los sistemas educativos del país tengan como objetivo garantizar que las personas tengan las habilidades que necesita el mercado laboral”.



Por otro lado, durante el 2020, los colegios estuvieron cerrados entre 95 y 152 días en Colombia. Esto ocasionó que los estudiantes accedieran al material educativo y a las clases, a través de plataformas en Internet, radio, televisión, celulares, o llevando fotocopias o guías a casa.

​Juliana Peña