Nivel de inglés de Colombia, uno de los más bajos de América Latina

En el ranking del estudio EF English Proficiency Index (EPI) realizado por EF Education First, Colombia pasó del puesto 60, en el 2018, a la posición número 68, en el 2019.



El país tiene un dominio del inglés bajo, y roza con el nivel muy bajo, con una calificación de 48,75 puntos sobre 100. El informe lo lideran los países del norte de Europa, el primer puesto lo ocupa Holanda, con una calificación de 70,27 puntos, seguido de Suecia con 68,74 puntos.



En Latinoamérica, Argentina se mantiene como el país con mejor dominio del inglés, seguido de Costa Rica, y de los 19 países de la región que están en el estudio, Colombia ocupa el puesto 17 y solo supera a Venezuela y Ecuador, naciones calificadas con un nivel ‘muy bajo’.



Giorgio Iemmolo, director de gestión académica de EF Education First, señala que “en Colombia encontramos varias oportunidades de mejora y desafíos para que el nivel del dominio del idioma inglés pueda fortalecerse e incrementarse en los próximos años, será una estrategia a largo plazo. El país ha tenido una tendencia de descenso en el rankin. Para mejorar son necesarios mayores esfuerzos desde el sector educativo, como capacitar a los profesores para que tengan una formación en las metodologías más innovadoras y modernas de enseñanza”.



Aunque el nivel del país no es bueno, algunas ciudades tuvieron una variación positiva, con respecto al año pasado, como es el caso de Bucaramanga, que subió 1,2 puntos en la calificación final. Sin embargo, las ciudades que presentan un mayor dominio del inglés son Barranquilla con 51,48 puntos y Medellín con 51,35 puntos.



En cuanto a género, en todos los países de Latinoamérica los hombres tiene un mejor manejo del idioma, contrario a las cifras globales. En Colombia los hombres se ubican con 49,72 puntos y las mujeres con 47,88, una calificación muy similar entre ambos.



Frente a las edades y generaciones, el grupo conformado por personas de 26 a 30 años cuenta con la mejor calificación con 50,62 y el más bajo fue el de personas mayores de 41 años con 45,32 puntos. Otro dato d el estudio fue que el nivel más bajo de inglés se encuentra en el sector público, dado que en América Latina todavía no es un requisito el idioma para acceder a estos cargos del Estado.