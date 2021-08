“No basta con crecer, es necesario crear economía”, Echeverry

Este miércoles, durante la segunda ronda de presentación de los precandidatos presidenciales para 2022, que se realiza en el marco del Congreso Empresarial Colombiano de la Andi, el exministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, dio a conocer los pilares fundamentales de su campaña, basados en lo que él considera “crear economía”.



Según Echeverry, no basta con crecer sino con hacer un cambio que permita “poner plata en el bolsillo de la gente” para reducir la pobreza, esto a través de la formalización laboral y una tributación para crecer y no crecer para tributar.



Agregó en su intervención ante los empresarios e industriales del país, que es necesario darle centralidad a cada región y dejar de pensar a Bogotá como centro, pues sus dinámicas son distintas frente a las del resto del país.



Señala que también es importante cumplir con la paz, pero no dejar ganar las guerras, ya que el tema de la seguridad es fundamental para atraer inversión al país.



Finalmente llamó a generar un “Estado que empuje y no que entorpezca” para cerrar las brechas existentes en Colombia.



