No cerrar la economía, el reto al defender la industria local

Es importante trabajar para fortalecer el desarrollo empresarial del país, pero debe complementarse con el aprovechamiento de oportunidades externas y no puede llevar al cierre de la economía o de las importaciones.



Ese es el planteamiento que hacen representantes del Gobierno y de varios gremios, así como voceros de cámaras binacionales y expertos, al analizar el decálogo de Apoyo a la Empresa Nacional que presentó el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Bruce Mac Master.



Las 10 propuestas que desarrollan la invitación a ‘comprar colombiano’ que hizo hace dos semanas el dirigente gremial aborda aspectos que, a su juicio, se deben considerar para salvaguardar el tejido empresarial en medio de la crisis.



Habla de la importancia de Políticas de desarrollo sectorial y empresarial y de darle más impulso a la industria nacional en el programa de compras públicas. Igualmente, propone una campaña de impulso a las compras nacionales, un fortalecimiento de encadenamientos locales y un plan de salvamento a empresas.



Los otros puntos son: La defensa contra prácticas desleales de comercio, Búsqueda de nuevas oportunidades, Crear condiciones para nuevas inversiones empresariales y Dinamización de proyectos existentes.



Sobre el decálogo, José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, dijo que buena parte de las ideas que allí aparecen “coinciden con lo que nosotros hemos venido identificando en un programa de reactivación económica como las compras públicas y de la mano de Colombia compra Eficiente hemos avanzado en esa dirección. También hemos seguido promoviendo Compra lo nuestro”.



Apuntó que “el apoyo a la industria de nuestro país tiene que estar asociado al aprovechamiento de las oportunidades externas como el plan de internacionalización que se complementa con las de turismo y que buscan fortalecer el trabajo que hemos hecho”.



María Lucía Castrillón gerente de Propaís, consideró acertada la iniciativa. “En las compras públicas los apoyamos completamente porque esto será vital para el momento pospandemia y nos tendremos que volcar todos a un consumo consiente y responsable con valores como solidaridad y cooperación con lo local”.



LOS GREMIOS



Javier Díaz, presidente de Analdex, plantea que es necesario el impulso al consumo de productos nacionales sin que ello signifique cerrar la economía. En la medida en que las cadenas globales de valor se han roto, es oportuno darle fuerza a las cadenas regionales y las compras públicas son una poderosa herramienta.



“No se trata de cerrar las importaciones porque el aparato productivo nacional tiene la necesidad de abastecerse en el mercado internacional de maquinaria, materias primas, insumos y productos intermedios que no se producen en el mercado nacional”.



A su turno, el Presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, indicó que “en momentos en que la demanda está golpeada se necesita un sano equilibrio, de apoyo a la industria nacional, sustitución de productos que se puedan hacer en Colombia competitivamente pero no cerrar la economía a productos que pueden ser más baratos en el exterior”, concluyó.



Henry Vanegas, gerente de Fenalce, dijo que “como productores de materias primas agrícolas para la industria de balanceados vemos con satisfacción y gran expectativa que la Andi abandere la política de reactivación económica pospandemia “Compre Colombiano” y Fenalce como gremio de cultivadores de cereales y leguminosas quiere acompañar a la industria para que gestionemos los incentivos que se requieran para que asuma un compromiso de compra con la producción agrícola nacional”.



Ximena Duque, presidente de Fedesoft, respalda la iniciativa. “Este país también se construye desde dentro y por eso hemos empezado a realizar campañas sobre lo que la industria puede hacer y destacar los resultados que hemos tenido . Invitamos a todos los actores, especialmente el Gobierno a que compren y motiven a nuestras empresas con las compras públicas”.



OTROS ANALISTAS



El presidente de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio, Carlos Ronderos, explicó que es legítimo que la industria nacional incentive las compras de productos nacionales mientras no se introduzcan mecanismos de competencia desleal.



Entre tanto, María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, dijo que las empresas establecidas en el país, sin distinción, están haciendo un esfuerzo importante para mantener el desarrollo económico en el país, por lo que es importante no tentarse con políticas proteccionistas que limiten las acciones de integración competitiva.



Consultado sobre lo que plantea la Andi, el exministro de Hacienda Rudolf Hommes, aseguró ante la propuesta de la Andi que “Me parece que es un camino equivocado. Entiendo que hay dificultades y necesidad de apoyo a las empresas, hay empresarios desesperados. Pero tenemos que cambiar el contrato social, transformar la economía. La economía que nos proponen ya sucedió y no funcionó”.