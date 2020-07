‘No creemos en una reactivación rápida del sector automotor’

Con el lanzamiento de un programa dirigido para el personal médico, Mazda sigue creando servicios en medio de la coyuntura.



La marca volcó toda su atención hacia el fortalecimiento digital y el diálogo con sus clientes. Nobuyuki Sato, presidente de la marca en Colombia, habló con Portafolio sobre la empresa, la ‘nueva realidad’ y las perspectivas del sector.



¿Que es ‘Hoy Cuidamos de Ti’?



Es una iniciativa de Mazda en Colombia y su red de concesionarios, con la que se busca respaldar y reconocer a los profesionales de la salud. Es un gesto de gratitud, reconocimiento y hospitalidad para quienes se han convertido en héroes e inspiran a un país día a día a través de su entrega.



El programa les brindará, sin costo alguno, un servicio que incluye cambio de aceite y filtro original, lavado del vehículo y desinfección, siguiendo los estrictos protocolos de bioseguridad. Para esto, hemos puesto a disposición 2.150 servicios que se prestarán en toda la red de servicio de Mazda del país.



¿Por cuánto tiempo se extenderá?



El programa inició la semana pasada y termina el 22 de agosto.

Este plan se diseñó con base en la situación actual, la evaluación de la capacidad de recepción de clientes y las personas interesadas en este servicio. Además, es importante mencionar que es para cualquier marca, no solamente para Mazda.



¿Cómo les ha ido este tiempo?



En principio, lo que se está promoviendo alrededor de esta situación es la evaluación del concepto de la nueva normalidad: qué es lo que está pasando, cuáles son los aspectos de esta realidad, cómo van a ser las negociaciones y la vida a partir de ahora y cómo está la expectativa de todos nuestros clientes. Y a partir de esa evaluación, saber qué vamos a hacer de acá en adelante.



¿Y qué han notado?



Hay ejercicios importantes. Creamos un nuevo formato denominado ‘Mazda Talks’ pensado para conectar a nuestros clientes con toda la información sobre la marca. Y lo hacemos también a través de redes como Facebook Live para esto.



Así mismo, lanzamos ‘Servicio Mazda en Casa’, para que los usuarios tengan acceso a servicio técnico a domicilio con cita previa y sin costo adicional, con todos los protocolos de bioseguridad, por supuesto. Esto está aplicándose a nivel internacional y ya está funcionando en Colombia.



En 2020 conmemoramos los 100 años de la marca en el mundo y, a pesar de este difícil momento por el que atravesamos, es un año que nos ha permitido reinventar la forma de hablar con nuestros clientes.



¿Qué tan robustos están los canales de comercialización digital?



Efectivamente el tema digital es una herramienta que ya se estaba utilizando, pero en este momento es prioridad. Después de nuestra exitosa experiencia de preventa online de Mazda 3 y Mazda CX-30, continuamos enriqueciendo la virtualidad de los procesos comerciales y en este sentido creamos la plataforma web ‘Mazda Store’, un lugar en el que los usuarios pueden separar los diferentes productos del portafolio y recibir asesoría personalizada.



Por supuesto, habrá casos de clientes que definitivamente quieran ver el producto, que requieran una asesoría diferente, y para eso Mazda tiene una serie de expertos que acompañarán a todos estos clientes que requieren un servicio mucho más detallado.



¿Cómo ve al sector? ¿Qué expectativas tiene para el resto del año?



La magnitud de la caída del mercado de bienes durables está asociada al impacto en el desempeño de la economía colombiana, que prevé decrecimientos en el PIB de entre 5% y 7%.



En este contexto, no creemos en una reactivación rápida del mercado automotor. En la nueva normalidad nos enfrentaremos a una verdadera metamorfosis en la demanda, en gran parte digital, que implica encontramos con un cliente más conocedor del proceso de compra digital, más cuidadoso y selectivo, pero también con barreras para acceder a la financiación.



¿Cree que el temor al transporte público podría acelerar el tema de compra de automóviles?



Dentro del concepto de la nueva normalidad, efectivamente hay que tener una serie de cuidados y el tema del transporte público sabemos que es algo álgido, pero que esto se dirija a que las personas vayan a comprar más carros, no hay ninguna manera de saberlo.



Por supuesto Mazda está pensando en tres conceptos muy importantes: la seguridad, la protección de los usuarios y de todos los productos, y la adaptabilidad a la nueva normalidad.



¿Tienen lanzamientos que hayan frenado por la pandemia o, contrario a esto, siguen en pie?



Efectivamente en el mes de febrero se hizo, según lo que estaba programado, el lanzamiento para el mercado colombiano de la nueva Mazda CX-30. Dentro de lo que el mes permitía, todo funcionó muy bien, y a pesar de la cuarentena, para junio, esta ya representa un 11% de participación en el segmento de SUV compactos.



La nueva Mazda CX-30 incorpora la séptima generación de vehículos de la marca con una completa evolución del diseño Kodo ‘alma en movimiento’, el cual parte de los conceptos de ‘nueva elegancia’ y ‘belleza a través de la sustracción’ arraigados a la sobriedad de la identidad japonesa.



El equipo de ingeniería trabajó para evolucionar tecnologías de seguridad básicas como la posición de conducción, la disposición del pedal y la buena visibilidad, así como tecnologías avanzadas de seguridad.



¿Qué prevén en términos de crecimiento al cierre de este año?



Es difícil estimar el mercado para este año, por los cambios constantes de la pandemia. Es una situación que afecta a la industria como un todo y es difícil hablar desde la particularidad de una marca.



Hablando desde el total de la industria, nuestro mejor estimado a hoy son 170.000 unidades, que representan un -35%, pero esperamos que pueda ser menor esta caída.