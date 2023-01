Continúan las posiciones encontradas tras anuncio de Minenergía

Durante su intervención en el panel “Los diferentes caminos a la transición energética”, en el Foro Económico Mundial, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, afirmó que el gobierno había tomado la decisión de no entregar nuevos contratos de exploración y producción de petróleo y gas.



Si bien el Ministerio de Hacienda había explicado que esta no era decisión tomada, sino que se estaba haciendo un análisis para establecer en términos económicos qué tan necesario era dar o no nuevas áreas.



El anuncio fue defendido por el presidente Gustavo Petro, que según recoge EFE, afirmó que "estamos convencidos de que una fuerte inversión en turismo y en la capacidad y potencialidad del país en generación de energías limpias podría, en el corto plazo, en una transición, llenar los vacíos que puede dejar la economía fósil de la que hemos dependido".



Esta afirmación ha creado reacciones de diferentes actores que han mostrado su desacuerdo con la postura del gobierno. “En una economía como la colombiana renunciar a la principal fuente de ingresos de divisas requiere de un programa concreto e inmediato para sustituirla. De lo contrario las consecuencias pueden ser irreparables”, señaló Bruce Mac Master, presidente de la Andi.



Incluso desde el mismo gobierno han salido voces que cuestionan la decisión. José Roberto Acosta, director de Crédito Público, la transición energética tomará alrededor de 20 años y Ecopetrol aporta 10% del Presupuesto General de la Nación, “esto debe cambiar, pero llevará tiempo”, afirmó en su cuenta de Twitter. Adicionó que el país requiere de los ingresos por impuestos y regalías.



Por el momento, el Ministerio de Hacienda no ha confirmado si esta es una decisión que se tomó después de los análisis que explicaron que se estaban haciendo con otras carteras y entidades gubernamentales.

