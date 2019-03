No habrá pico y placa ambiental este fin de semana en Bogotá

Este jueves, la Secretaría de Medio Ambiente de Bogotá declaró, por tercera vez en este año, emergencia ambiental debido a la contaminación del aire de la capital y anunció que no se implementará pico y placa ambiental extendido ni durante el fin de semana.

Según la entidad, la emergencia se da por los altos índices de material particulado PM2 en el aire. Así mismo, las condiciones meteorológicas actuales que se presentan en el país, sumado al incremento de incendios y quemas en la Costa Atlántica y los Llanos Orientales, han aumentado la concentración de partículas en la atmósfera de la capital y la región.



“Los departamentos más afectados por las quemas e incendios y que tienen mayor incidencia en la Sabana de Bogotá son: Arauca con 1.138 puntos identificados y Casanare con 938”, explicó la Secretaría de Ambiente.



Así, en la capital se mantienen la alerta naranja en el suroccidente, por lo que continuará el pico y placa para vehículos de carga de más de dos toneladas entre las 6:00 a.m. y las 10:00 a.m. y la prohibición de realizar mantenimiento preventivo a los sistemas de control de emisiones de fuentes industriales.



Junto con esto, se mantiene la restricción de camiones de más de 7 toneladas por la Calle 13 desde el río Bogotá hasta la Av. Boyacá de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.



La primera alerta por esta situación se anunció el pasado 14 de febrero de 2019. Se trató de una alerta amarilla ambiental por la mala calidad del aire en las localidades Kennedy, Bosa y Tunjuelito. Luego, al día siguiente, se declaró la misma situación pero en toda la ciudad y naranja en la zona sur occidente. Finalmente el 7 de marzo de 2019, se declaró alerta amarilla en toda Bogotá y naranja en la zona suroccidente.