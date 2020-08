No habría préstamo, pero sí Comisión para la reactivación

Tras la propuesta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) al Gobierno de hacer un billonario préstamo al Banco de la República para salvar a las empresas, ayer el presidente Iván Duque en su discurso de clausura del Congreso de ese gremio no mencionó esa posibilidad, pero sí la creación de una Comisión de alto nivel con la que busca unir esfuerzos del sector privado y público para la reactivación económica, además de un paquete de garantías para las mipyme.

Cabe apuntar que la propuesta que hizo el lunes pasado Bruce Mac Master, presidente de la Andi, tenía que ver con un ambicioso plan para mitigar el impacto de la crisis por el coronavirus en la destrucción de empresas y de empleos.



La propuesta era que el Gobierno solicitara un crédito con el Banco de la República de 30 a 50 años renovables, que sería administrado por Bancóldex, la Financiera de Desarrollo Nacional y el Banco Agrario. Sin embargo, la iniciativa no quedó sonando y el Gobierno dio a conocer otras medidas.



“Hoy también quiero dejar anunciada la creación de un grupo de alto nivel donde estará el sector privado y público para la reactivación empresarial, en donde podamos escuchar las ideas para la reactivación”, dijo ayer Duque en su discurso en la Andi.



Ante el anuncio, este diario pudo establecer que este grupo buscará la recuperación y reestructuración del sector empresarial, sobre todo, de las micro, pequeñas y medianas empresas. La Comisión tendrá la participación del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Banco de la República y habrá una representación de empresarios y dirigentes gremiales de todo el entramado productivo.



El otro anuncio que hizo el mandatario fue la creación de líneas de crédito con garantías para capital de trabajo del 80% al 90%, destinadas preferiblemente a micro y pequeñas empresas. “Esto tiene que ver con la apertura de nuevas líneas y capacidad de llegarle a los pequeños empresarios como plan de salvamento”, agregó el Presidente.



Según detalló la fuente cercana al proceso, también se crearán mecanismos que faciliten el acceso a esas líneas de crédito. “Habrá garantías para operaciones de bonos en todos los tamaños de empresas, con un complemento a las posibilidades de liquidez de este sector empresarial”, expresó la fuente, que añadió que de igual manera se lanzarán algunos mecanismos especializados con Bancóldex para compañías de todos los tamaños, que busca complementar operaciones de deuda y de inversión para la reestructuración de las organizaciones.



“Eso será el punto de partida para algunas otras estrategias que puedan discutirse, diseñarse y complementarse en el marco de la Comisión de Alto Nivel para la recuperación empresarial”, detalló.



En su discurso el presidente Duque también reiteró que “acogemos el decálogo planteado por ustedes para la recuperación de la economía y una agenda de reformas que impacten en esos propósitos. Quiero decirle a tantos empresarios que sé que me debo situar en sus zapatos”, añadió.



Según fuentes del Gobierno, con respecto a esas propuestas de la Andi ha habido avances importantes en materia empresarial, como la construcción de pactos de crecimiento con la coordinación de la Vicepresidencia de la República, que buscan ser adaptados a la coyuntura.



Otro de los puntos del decálogo es el de las compras públicas, por lo que el Gobierno recordó que en el proyecto de Ley de emprendimiento, radicado recientemente ante el Congreso, se garantiza el acceso de las organizaciones a los contratos públicos.



Bruce Mac Master, presidente de la Andi, alertó en varias ocasiones en el marco del Congreso del gremio sobre la necesidad de que el Ejecutivo lanzara un plan de salvamento para las empresas. Ante eso el Gobierno respondió que, a través de la creación de los decretos 560 y 772 del 2020 y la norma reglamentaria 842 de este año, se facilitaron los procesos de reestructuración de las empresas con menores tiempos y trámites, con el fin de que se recuperen más rápido.



LA VISIÓN EMPRESARIAL



En la clausura del evento, Bruce Mac Master resaltó la necesidad que tiene el país de seguir generando empleo, teniendo en cuenta los millones de puestos de trabajo que se han destruido por cuenta de la pandemia.



“Debemos generar una estrategia que permita tener cada vez más oportunidades y empleos”, y se manifestó sobre la importancia de estimular a los consumidores, a las empresas y al Estado Colombiano a que compren los productos locales, “porque de esta manera se podrá generar mayor bienestar para las familias”, añadió.



Asimismo, llamó la atención del Gobierno y del país para seguir acelerando la reactivación de la economía y regenerar el tejido productivo. Ante eso, Duque recordó que en la instalación del Congreso el 20 de julio, lanzó un compromiso por Colombia en el que prometió la creación de 1 millón de empleos en los próximos años, a través de una inversión de más de 100 billones de pesos, que tiene en su mayoría recursos privados.



En los cinco días del Congreso de la Andi, expertos nacionales e internacionales dieron su punto de vista de lo que se viene para la economía tras la pandemia, y las medidas que puede tomar un país como Colombia para enfrentar la informalidad, la ilegalidad, y la desigualdad.



LA NOBEL DE ECONOMÍA



En el último día del Congreso de la Andi participó Esther Duflo, Nobel de Economía y cofundadora y directora del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab, quien habló de los retos que tiene la economía actualmente.



La nobel señaló que hay cuatro lecciones clave que trae la pandemia. La primera tiene que ver con cómo el manejo de la crisis puede ayudar a devolverle la confianza de los ciudadanos en sus Gobiernos.



El segundo punto tuvo que ver con las transferencias condicionadas, que según ella no necesariamente desincentivan el empleo. El tercer y cuarto punto tuvieron que ver con el rol de la migración y la igualdad.