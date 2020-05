No pago de arriendos pone en aprietos al sector inmobiliario

Archivo particular

Las dificultades económicas por las que atraviesa el país han obligado a que muchos ciudadanos incurran en el incumplimiento de sus obligaciones financieras al ver afectado su flujo de ingresos. Los arrendatarios no son ajenos a ello, pues estos han caído, en gran proporción, en morosidad, convirtiéndose el pago de los cánones de arrendamiento en un vivo dolor de cabeza.



Dado este escenario, del 40% de los colombianos que vive en arriendo, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), casi la mayoría de ellos ha tenido que recurrir a negociaciones con su arrendador, una situación que ha intensificado los servicios inmobiliarios durante la cuarentena.



La administración de vivienda en arrendamiento es crítica. “Estamos totalmente copados resolviendo inquietudes, situaciones y requerimientos de clientes. En el caso de locales comerciales hemos intervenido en acuerdos entre propietarios y arrendatarios”, afirmó Gabriel Parra, representante de RV Inmobiliaria. Agrega que los cánones no han sido eliminados y que las personas que tengan la capacidad de cancelarlos deben hacerlo para reducir el impacto.



Agrega que el recaudo de cartera para pago, el control de la misma y la elaboración de contratos, se han visto afectados. Adicionalmente, se ha intensificado el avalúo de inmuebles.



Según Carlos Molina, gerente de la inmobiliaria Hábitat de los Andes, la operación se ha convertido en 100% administrativa y ahora, más que nunca, son un canal de acuerdos para hacer justa la relación entre inquilino y propietario.



Las estrategias que han adoptado para regentar de cara a la pandemia, comentó Molina, van desde modificaciones en el producto hasta la interacción con sus clientes, repensando la realidad acorde a los nuevos modelos que ha impuesto el teletrabajo en aspectos como ubicación de los predios, nuevos nichos urbanos tales como periferias y ciudades intermedias y nuevos espacios que propendan usos distintos como apartamentos con oficinas. Además, su modelo ha tenido que ser orientado con hacia la virtualidad.



Conforme al panorama,Fedelonjas menciona que en Colombia hay 5,3 millones de hogares en alquiler: 3,1 personas por familia, según cifras del Dane. Al respecto, Daniel Vásquez, presidente de Fedelonjas, dijo que los locales comerciales también se han visto muy afectados.



En este sentido Marta Quintero, representante legal de IC Soluciones Inmobiliarias, dijo que la gestión de predios se ha dificultado en arrendamiento debido a la falta de liquidez de muchos inquilinos. Además, el impacto en términos de ventas ha sido notable ya que por razones de salubridad, muchos oferentes no permiten que sus propiedades sean visitadas.



PÓLIZAS Y SEGUROS DE ARRENDAMIENTO



Las empresas que prestan servicios de pólizas y seguros de arrendamiento en el país no son más de cinco.



Según Fasecolda, casi todas tienen en común la cobertura de costos relacionados con el pago de arrendamiento y la cuota de administración, lo que las convierte en una herramienta clave para evitar la pérdida de patrimonio o el daño en inmuebles.



Sin embargo, el 92% de los arrendatarios es de estrato uno, dos y tres, lo que genera gran informalidad en el sector inmobiliario.