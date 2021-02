‘No permitiremos que la reactivación deje elefantes blancos’

Desde el 20 de julio del año pasado, el Gobierno volcó sus esfuerzos para acelerar proyectos que puedan impulsar la reactivación, a través del plan llamado ‘Compromiso por Colombia’, que ya completa 552 iniciativas por $135 billones.



Ana María Palau, Consejera presidencial para las regiones, que tiene la tarea de garantizar que estos proyectos con enfoque regional se ejecuten, contó que estas iniciativas ya ascienden a 150, de los cuales el 65% ya está en marcha.



¿Cómo es la dinámica para priorizar los proyectos regionales de la reactivación?



Los talleres Construyendo País evolucionaron a los talleres de reactivación Compromiso por Colombia. Estos tienen el objetivo de plantear una ruta conjunta con acciones de Gobierno complementarias, para así trazar el camino de reactivación de cada una de las regiones.



¿Cómo van esos talleres regionales?



Desde octubre arrancamos con los talleres de reactivación y a la fecha llevamos 17. Este ejercicio tiene una particularidad y es que el sector productivo y los empresariales son protagónicos. Y ahí hay que resaltar que ya fue aprobado el Conpes de reactivación. Esto ya no solo se vuelve un tema de estrategia, sino que ya pasa a ser política pública.



En ese Conpes de Reactivación cambiaron algunas de las metas que había fijado el Gobierno con ese plan de reactivación, ¿por qué cambió?



En esos encuentros se hace un primer mapeo de los proyectos que nos van a permitir acelerar, y en virtud de esa acción es que los proyectos se priorizan. Nosotros hacemos un seguimiento semanal a los proyectos en un comité de reactivación. El objetivo es evidenciar los proyectos que nos van a permitir acelerar la reactivación o la repotenciación económica.



Y esa es la razón por la cual a veces priorizamos unos proyectos, que van siguiendo su hoja de ruta, pero no les pegamos la bandera de la aceleración. Y eso pasa por situaciones como consultas previas y unas externalidades.



Pero acá lo importante es que los proyectos tienen la garantía de fuente de recursos. Y no es que cambien las cifras.



El balance hasta ahora es que ya hemos logrado socializar, a través de los 17 talleres de reactivación regional más de 150 de los 552 priorizados para que esos proyectos cojan velocidad.



El Minhacienda presentó un semáforo de proyectos en los que había unos que no había recursos, ¿qué pasa con esas iniciativas?



No es que salgan, sino que son proyectos que están en estructuración. Hasta tanto no está estructurado, no se sabe cómo va la fase de la iniciativa.



Por eso es que las iniciativas del Compromiso por Colombia tienen dos categorías: las de reactivación, que ya tienen ruta de contratación, y los grandes proyectos que están en estructuración y que hemos denominado como repotenciadores, porque son proyectos que no van a arrancar durante este Gobierno.



Justamente se está gestando una política de Estado para que quede la hoja de ruta. Pero lo importante es que no hay proyectos inconclusos. Esta es una hoja de ruta que supera los 5 años y que no todos los va a entregar este Gobierno.



¿Qué más está en la agenda de la Consejería, además de esos proyectos?



Todas las carteras tenemos una ruta de inversión territorializada y eso nos permite que tengamos más de 670 acciones complementarias en los 17 departamentos en los que hemos estado. Y esas acciones, que complementan los 552 proyectos del plan de reactivación, tienen una inversión que supera los $15 billones en esos departamentos. Es la ruta integral de la reactivación.



¿Cómo asegurar que en medio del alto flujo de proyectos, estas iniciativas sí avancen?



De manera conjunta trabajamos de la mano con la Consejería de Competitividad, para que cualquier tipo de alerta y ante cualquier dificultad que se genere, creamos el mecanismo para poder destrabar.



¿Cuáles son las metas y esa ruta de trabajo para la Consejería este año?



Ya se hizo a través de los talleres Construyendo país la primera vuelta del país para tener claro ese diagnóstico de necesidades. En esta segunda fase estamos trazando la hoja de ruta de la reactivación y como primera medida es terminar de darle la vuelta al país y de ahí en adelante, lo que vamos a hacer es revisar avances y entregar. No vamos a permitir que se queden elefantes blancos.



¿Cuál es el plan para los departamentos que todavía no tienen identificado ningún proyecto?



Si bien hay unos proyectos que hoy tienen carácter regional, hay otros que están en los proyectos con impacto nacional. Al final de nuestra ronda por todo el país, saldremos con una ruta de proyectos en cada departamento.



¿Cuántos empleos ha generado hasta el momento el plan de reactivación?



Cuando vemos el universo de los proyectos que hoy hemos logrado socializar, tenemos un propósito de más de 450.000 empleos en estos 17 departamentos en el próximo año, que se irán activando a partir de cada cronograma.



María Camila González Olarte