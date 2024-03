Minería en Colombia: oro, silicio, cobre y carbón coque, el foco para el Gobierno

El sector minero se ha enfrentado a incertidumbre por cuenta de dos proyectos legislativos y un decreto que tendrían impacto en su operación. Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), dijo que serán beneficiosos para los inversionistas porque habrá mayor competencia con la empresa privada, mientras que la determinación de áreas de reserva ambiental les daría a las empresas seguridad en dónde podrá llevarse a cabo esta actividad. Aseguró que ya hay 464 bloques seleccionados que podrían salir a rondas de selección objetiva.



(Vea: Qué es una gestora en salud, el modelo al que entrarían las EPS con la reforma)

Están en el Congreso buscando la creación de la empresa Ecominerales, ¿cuál es el objetivo?

​

Estamos esperando a que se reanude la actividad legislativa, que nombren el ponente y nos empiecen a llamar para defender el proyecto en el Congreso. El objetivo es crear una empresa orientada a corregir las principales dificultades que tenemos en el sector. Se le crearon tres funciones y la primera es la comercialización. La segunda gran tarea de la comercializadora es el acompañamiento a la formalización minera y la tercera es que vamos a poder explorar y explotar minerales estratégicos para el país.



¿Por qué comercializar?

​

Se lo dije al presidente Gustavo Petro y es que podemos ir muy rápido en formalización, pero el problema es que los pequeños mineros van a extraer oro que van a vender a unos grupos legales, que no tiene problema, pero también a grupos al margen de la ley. De ahí la importancia de que avancen simultáneamente la formalización minera y constitución de esa empresa pública minera.

(Siga leyendo: Plataformas para encontrar empleo remoto en el extranjero y tener ingresos adicionales)

¿Qué efectos tendría para los privados?

​

Eso no quiere decir que las comercializadoras privadas se acaben, la idea es que estemos todos en el mercado, pero de ninguna forma se trata de estatizar el sector. Creemos que la empresa pública puede subsistir con privados que tienen todas las garantías. Esto no se trata de acabar ese negocio; la competencia es la base del capitalismo para reducir costos y optimizar recursos, pero no le vamos a quitar su negocio.



¿Cómo se van a asegurar de que ese oro provenga de los pequeños mineros?

​

La compra de oro por minero tiene un límite de 420 gramos para evitar que ingrese oro de contrabando o de lavado de dólares. Nosotros sabemos que en promedio un barequero y un pequeño minero producen 420 gramos al año. Eso nos permite trazabilidad del origen.



¿Cómo va la revisión de las áreas para asignar de minerales estratégicos?

​

El Conpes de reindustrialización muestra que en la base de los grandes programas de Gobierno siempre están los minerales. Eso es cierto para el caso de la agricultura, porque para los fertilizantes la base son los fosfatos y nosotros tenemos estos yacimientos Lo que hicimos es reservar las áreas en las que sabemos que hay potencial y le pedimos al Servicio Geológico Colombiano que analizara estas zonas y ya nos dijo que en esas áreas hay fosfatos.

(Más noticias: 'Anatomía' de un tiquete aéreo: los costos e impuestos que paga cuando compra pasajes)

¿Qué minerales están evaluando para entregar?

​

Ya estamos trabajando en los términos de referencia para el proceso de selección objetiva de áreas de fosfatos. Creo que eso se dará entre marzo y abril. También, nos hemos reunido con empresas y han mostrado interés. Nosotros hemos pedido que primero se garantice el abastecimiento en mercado local y posteriormente pueden exportar.



También estamos revisando carbón metalúrgico para producir coque; estamos con las empresas hablando porque tenemos reservadas áreas para procesos de selección objetiva, donde puede participar la empresa pública minera o los privados en igualdad de condiciones.



Estamos hablando con empresarios de coque porque vamos a trabajar en la construcción de una nueva planta siderúrgica para tener acero en Colombia. El otro mineral que estamos revisando es el silicio, que es muy relevante para la producción de paneles solares, vamos a producir este mineral para entregarles a las empresas que producen vidrio con las especificaciones necesarias en Colombia para que se construyan paneles solares.



Además, con el cobre pasa lo mismo, puesto que para la transición energética lo necesitamos.

Tenemos el cobre, reservemos las áreas y entreguémoslas por procesos de selección objetivo a empresas que primero se comprometan a abastecer el mercado local a precios competitivos y el excedente se exporte. Si es una empresa la que quedó asignada y quiere exportar el mineral, que lo haga, pero por eso necesitamos la compañía pública para que genere minerales estratégicos que vamos a necesitar para el mercado local.

(Lea: Acción de Ecopetrol cae un día después de la presentación de informe financiero de 2023)

¿Estos planes se podrían chocar con las áreas de reserva ambiental que propone el Minambiente?

​

Vamos a unir dos cosas y es lo que de pronto no se ha visto. Estamos amarrando las reservas temporales del Ministerio de Ambiente y las áreas aptas para minería para entregar esas zonas.

Antes se entregaban en cualquier sitio del país y pasaban varias cosas: tenían conflictos con la comunidad y no podían recibir sus licencias. Eso es lo que estamos corrigiendo.



La idea es que nos digan cuáles son las áreas donde no se puede hacer minería, que es lo mejor que le puede pasar a los empresarios porque ya no va a llegar a pedir un título a hacer exploración en zonas donde no puede hacer minería.



¿Cuántas áreas están reservadas para minería?

​

Tenemos unos 464 bloques ya reservados, que es una competencia de la agencia, para que mediante estudios geológicos se determine si existe potencial para poder declararlos áreas de reservas estratégicas y tenemos el plan de sacarlos a una subasta.

Recaudo de regalías llega a cifra récord

Durante 2023, el recaudo de regalías alcanzó $9,2 billones, superando incluso la meta bianual establecida, que era de $7,2 billones entre 2023 y 2024. Este recaudo constituye el mayor logrado en la historia.



De acuerdo con Álvaro Pardo, presidente de la ANM, esto se explica por una serie de factores, dentro de los que destacó la mejora en las capacidades de fiscalización de la Agencia Nacional de Minería para asegurarse de que el valor presentado por las compañías sea el correcto. Dijo que anteriormente no se hacía esto, pero ahora la entidad está en la capacidad de obtener información indirecta de las cifras de producción y con base en esto aplicar la fórmula y liquidar lo que se debía pagar a la Nación por la explotación de los recursos del subsuelo.



Daniela Morales Soler

Periodista de Portafolio