No tocar el IVA, la propuesta de la Andi para la reforma tributaria

Tras el fuerte debate originado en los planteamientos principales que el Gobierno fue mostrando sobre el proyecto de ley de ajuste fiscal (más personas declarando y pagando renta, subir la base gravable del IVA y ajustar algunas tarifas, así como aumentar el impuesto al patrimonio y los dividendos, entre otros), la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) le formuló al Gobierno una propuesta que va por un punto medio, teniendo en cuenta las necesidades fiscales, pero también el bolsillo de la gente, duramente golpeado tras la pandemia de covid.



El presidente de la agremiación, Bruce Mac Master, le dijo a EL TIEMPO que la iniciativa planteada, y que tuvo un amplio sondeo entre los afiliados, toma en cuenta que en la situación actual de las familias, el tamaño de reforma que el país puede asumir es de entre 13 billones y 15 billones de pesos al año, con lo cual se logra el objetivo de producir la sostenibilidad fiscal y al mismo tiempo generar recursos adicionales de 3 a 4 billones de pesos para los programas sociales.



Según el directivo, la propuesta tiene en cuenta, también, que el país está en un proceso preelectoral en el que pasan muchas cosas y el debate en el Legislativo “estará lleno de muchas cosas nuevas e insospechadas y es un riesgo importante en la aprobación del proyecto”, y necesariamente está acompañada, este año, de la venta de la mayoría accionaria de Interconexión Eléctrica S. A. (ISA) y de otros activos que permitan atender la emergencia social y económica, que hay que asumirla ya y no en 2023.



La propuesta de la Andi no contempla ningún cambio en el IVA, salvo gravar algunos productos de lujo o suntuarios, ni tampoco ajustes en la base gravable del impuesto de renta de personas naturales, sino que acude a tres fuentes principales de financiación, dos de las cuales correrían por cuenta del sector empresarial, y que serían temporales en función de los análisis que haga el Gobierno según el ‘Marco fiscal de mediano plazo’, lo cual debería quedar expresamente plasmado en el proyecto que apruebe el Congreso.



LOS RECURSOS



La primera fuente de recursos se daría, según Mac Master, aplazando la entrada en vigor de la compensación el impuesto de industria y comercio (ICA), que se adoptó en la reforma tributaria de 2019 y le daría a la sociedad cerca de 7 billones de pesos al año.



Estos recursos los pagan las empresas, y en dicha reforma se determinó que en 2021 se descontaba, para el pago del impuesto de renta, hasta el 50 por ciento del ICA, y desde el 2022 hasta la totalidad de ese impuesto.



El segundo mecanismo para financiar la propuesta de reforma que hizo la Andi también es un aplazamiento de las reducciones de tarifas en renta para empresas, pactadas en la reforma de 2019, y que por cada punto producen unos 1,9 billones de pesos al año.



Como se recuerda, en la llamada ley de financiamiento de ese año se aprobó que la tarifa de renta para empresas fuera del 32 por ciento para el año gravable 2020, de 31 por ciento para el año 2021, y a partir del año gravable 2022 será del 30 por ciento.



Según Mac Master, con estos dos aplazamientos habría unos 13 billones de pesos, recursos que se complementarían con el recaudo de un impuesto al patrimonio del 1 por ciento, para personas naturales, por un par de años, lo que aportaría dos billones de pesos adicionales, para un billón por cada año.



“Lo hacemos porque, sin duda alguna, la situación amerita este esfuerzo”, indicó el directivo, quien precisó que con estos aplazamientos durante tres o cuatro años, el Gobierno tendría el espacio para mantener su calificación de riesgo holgadamente y para atender la emergencia social.



No obstante, el presidente del Andi fue enfático en afirmar que, una vez se normalice la situación y tanto la economía colombiana como el bolsillo de las personas se recuperen, el país sí necesita corregir las distorsiones que hay en el IVA y las que hay en renta de personas, como lo mostró la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios.



“Creemos que la situación actual es suficientemente extraordinaria como para que podamos decir que se busquen fuentes especiales con las empresas”, agregó Mac Master.



La propuesta de la Andi está siendo revisada por el Gobierno, que radicaría el texto del proyecto hoy (martes) en la tarde, según conoció EL TIEMPO.



Y es que si bien la Andi es consciente de que resultarán afectadas la competitividad del país y la rentabilidad de las empresas, la iniciativa supone que el Gobierno aporte su grano de arena con un plan continuo de austeridad y con mayores resultados en reducción de la evasión y la elusión.



OTROS BENEFICIOS DE LA PROPUESTA



Pero por el otro lado, esta iniciativa, de punto medio, evitaría tocar la capacidad de consumo y de gasto de los hogares, lo cual terminaría en el mediano plazo generando mayor demanda para las empresas que están harían el esfuerzo, probablemente con menor rentabilidad, pero con algunos volúmenes mayores de ventas.



El presidente del Andi concluyó diciendo que este esfuerzo de las empresas podría complementarse poniendo en marcha programas ya contemplados por el Gobierno, como atender las prestaciones sociales de los trabajadores menores de 28 años, de las mujeres de 40 años y de las personas en edad de jubilación que estén buscando empleo.



“Esto es un programa de 600.000 millones de pesos y habría que buscarle recursos e igual con lo de la matrícula gratis para estudiantes de universidades públicas”, puntualizó.



