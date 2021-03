Los sectores que se salvaron de la caída en la IED

Pese a que en 2020 el saldo de la Inversión Extranjera Directa en Colombia (IED) cerró en US$7.690 millones, con una caída del 46% frente a 2019 cuando la cifra fue de US$14.314 millones, en el último trimestre ya se comenzaba a ver una pequeña recuperación de algunos sectores que en los primeros nueve meses fueron castigados por los cierres y cuarentenas.



Según cifras del Banco de la República, entre octubre y diciembre la entrada de recursos de inversión sumaron US$2.211 millones, US$198 millones más que en los dos trimestres anteriores sumados y con algunos resultados sectoriales para destacar.



En el último trimestre del 2020 registraron un saldo positivo de inversión los sectores de minas y canteras (46%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (145%), servicios financieros y empresariales (42%) y Servicios comunales, sociales y personales (36%).



En ese último trimestre en cambio, la caída de entrada de inversión estuvo por el lado del sector petrolero (-89%), agricultura, caza, silvicultura y pesca (-19%), manufacturas (-72%), electricidad, gas y agua (-69%), construcción (-100%) y comercio, restaurantes y hoteles (-76%).



Sin embargo, en el saldo total del año, apenas dos sectores lograron un incremento de la inversión foránea: electricidad, gas y agua, con un incremento de la inversión de 135% y los Servicios comunales, sociales y personales con un balance positivo del 85%.



Por su parte, bajó la inversión en el sector petrolero (-67%), agricultura (-52%), minas y canteras (-48%), manufacturas (-57%), construcción (-65%), comercio, restaurantes y hoteles (-58%), transporte, almacenamiento y telecomunicaciones (-98%) y servicios financieros y empresariales (-30%).



Para Wilson Tovar, gerente de Investigaciones Económicas de Accione & Valores, la cifra de caída de la IED en Colombia es fuerte pero hay que ver rubros que a pesar de la fuerte caída de la economía mantuvieron buenos niveles de entrada de inversión foránea.



Aseguró que no es que Colombia tenga algo particular para que no la inversión no llegara, pues eso les sucedió a muchos países.



Y advirtió que hasta antes de la pandemia varios de los países desarrollados veían creciendo a tasas de hasta de 3% anual y los países como Colombia en niveles superiores, pero con la crisis la caída del PIB, que en el caso de Colombia fue de 6,8% su reactivación va a ir a un paso más lento que otros.



