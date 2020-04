Nómina, prioridad a la hora de solicitar nuevos créditos

Luis Fernando Sánchez Florián, propietario de la Librería y Papelería Popular en Villavicencio ya respondió con la nómina de abril a sus diez empleados, de los cuales siete son directos y tres por contrato, pero la gasolina de su negocio, es decir la liquidez monetaria, puede que no alcance cuando comience junio.



“En mis 32 años en el negocio de los suministros de papelería en el departamento del Meta y en su capital siempre les he respondido a mis colaboradores y empleados, pero con esta crisis ya les advertí que hasta donde pueda resistiré”, dijo.



Para el microempresario ha sido complicado buscar opciones de liquidez para continuar con el negocio y con su banco de siempre: el Bancolombia: “las filas son muy largas, el horario hasta la 1:00 de la tarde no ayuda. En cambio recibí una oferta de crédito relativamente rápido y fácil, pero caro, con Bancoomeva”.



“Les dije que quería obtener un crédito con una línea de Bancóldex, ahora que el gobierno garantizará el 90 por ciento, pero el lunes 20 de abril me afirmaron que esa línea de Bancóldex ya se había acabado, cosa que sé que no es cierta”, indicó Sánchez.



“En cambio, me dicen que me ofrecen el crédito ordinario de libre inversión, que obviamente es más caro. Ojalá mi banco, con el que siempre he manejado todo, me ayude con una línea de las que el Gobierno está ofreciendo”.



“Parece que para muchos bancos la palabra Bancóldex no existe, por eso es que el presidente Duque debería obligarlos a dar créditos”, reiteró.



Esta es apenas una de las muchas opiniones similares de microempresarios (los 1,6 millones que hay en Colombia), que se quejan que con la crisis generada por la expansión del coronavirus y que ocasionó la declaratoria de aislamiento obligatorio, se produjo una especie de apagón en la mayor parte de actividades económicas, poniendo en peligro el empleo y dejando al borde de la quiebra a los eslabones más débiles de la cadena productiva, es decir los microempresarios.



Pero justamente el reclamo desde Acopi, el gremio que defiende al sector, y miles de afiliados e integrantes de la cadena, es que, lo que ellos buscan es lograr pagar sus nóminas para evitar los despidos.



IMPULSO PRESIDENCIAL



Así ha comenzó un clamor para que la banca tenga en cuenta las necesidades de los microempresarios. El presidente Iván Duque consideró ayer que ya están dadas las condiciones para salir a ayudar a las pequeñas y medianas empresas.



“Con una garantía del 90%, para financiar esas nóminas (de las mypimes), no hay pretexto para no hacerlo. Entendemos, también, la prudencia de que se deben hacer los análisis de riesgo, pero también necesitamos conciliarlos con velocidad”, subrayó el Jefe de Estado.



Agregó que “en todos los bancos siempre dicen que, en los momentos de crisis, ellos normalmente se tornan más conservadores frente al riesgo, para no exponer los recursos de sus ahorradores”.



“En estas circunstancias y, también, pensando en los ahorradores, y teniendo en cuenta el riesgo, así como la situación de las microempresas que necesitan recursos para pagar sus nóminas en el marco de la emergencia, lo que hemos dicho, como Gobierno, es que tranquilos, nosotros ponemos el 90% de la garantía”, señaló el presidente de la República.



POR EL EMPLEO



Un ejecutivo de la Comercializadora Internacional Girldet Lingerie SAS de Medellín, con 2.500 empleados a nivel nacional, dijo que en días pasados obtuvieron un crédito del Banco de Bogotá con el “que estamos pagando la nómina para proteger el empleo”.



Frente a la extensión del aislamiento obligatorio ordenado por el gobierno el pasado lunes, el ejecutivo de la empresa paisa agregó que ante la incertidumbre y dependiendo de lo largo del aislamiento, es probable que vayamos a necesitar más créditos”.



Por su parte, Mónica Patiño, de la empresa Ingema de Medellín, reportó que “el Banco Davivienda les renovó una obligaciones crediticias, así mismo otras” lo que les permitirá continuar manteniéndose en el negocio.



EN REGIONES PROTEGEN EMPLEOS



Yolanda Rojas, socia de Reindustrias de Neiva (Huila), dijo que con un crédito desembolsado por el Banco Davivienda pudo cumplir con el pago de la nómina de empleados en estos momentos de crisis y además les prorrogaron otro por algunos meses.



Wilson Ayala, socio de la compañía de transporte Copetran en Bucaramanga dijo que su sector es uno de los más abandonados por el gobierno y uno de los únicos apoyos que logró en los últimos días junto con varios asociados a la cooperativa fueron periodos de gracia en algunas obligaciones con el Banco de Bogotá.