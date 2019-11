Norma descongelaría unos US$500 millones de empresas petroleras

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) alista un acuerdo con el que destrabaría la operación de varios bloques petroleros en el país y que en conjunto representan poco más de US$500 millones.



(Lea: En 2020 habría menos pozos para producir petróleo y gas)



El jueves de la semana pasada, en el seno del Comité Directivo de la entidad, se puso a consideración de sus miembros un primer borrador que trazaría la hoja de ruta con el fin de brindarle la oportunidad a esas empresas para trasladar la inversión hacia otros proyectos que son viables operativamente.



(Lea: Ecopetrol apunta a los 140.000 barriles en tarea internacional)

“El primer documento de trabajo que se presentó busca reglamentar precisamente esa transferencia de obligaciones en esos bloques a otros que posean tareas de exploración”, explicó Luis Miguel Morelli, presidente de la ANH, quien subrayó que el cambio a esas áreas libres se realizará a través de un concurso público, como una subasta dentro del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (Ppaa).



El funcionario agregó que, incluso con la nueva directriz, se les abriría el espacio a las empresas petroleras para que ellas mismas propongan a qué bloques llevarían esa inversión, pero que “entrarían a competir con otras hidrocarburíferas que estén aspirando a desarrollar la misma área”.



LOS BLOQUES DEL LIMBO



La ANH estima que son más de 20 petroleras que se encuentran en esta situación, siendo Ecopetrol la que tiene la mayor parte con US$220 millones enfrascados en contratos con iniciativas en sísmica que no fueron exitosos, mientras que el resto US$280 millones de las otras empresas, también están engavetados.



Los pozos entregados, tanto a Ecopetrol como otras empresas petroleras en rondas pasadas tuvieron problemas en su desarrollo quedando en una especie de limbo, debido a que estos se encontraban ubicados en zonas de reserva forestal, en predios para uso exclusivo agropecuario, o de difícil socialización entre las comunidades, incluso de seguridad por encontrarse en zonas de orden público.



“La empresas hidrocarburíferas se encontraron con el problema de que no podían transferir esos recursos a otros pozos para desarrollarlos ya que en la anterior reglamentación de la ANH, el articulado prohibía el traslado, porque los dineros estaban comprometidos en su totalidad para los proyectos aprobados en dichas rondas”, señaló Morelli.



Por esta razón, recalcó el presidente de la ANH, el Ejecutivo quiere promover la modificación en la reglamentación para movilizar esas inversiones hacia proyectos que puedan ayudar a elevar la producción de hidrocarburos.



Luego de las observaciones y recomendaciones hechas al borrador de Acuerdo por parte de los miembros del Consejo Directivo de la ANH, los técnicos de la esta entidad procederán a hacer los ajustes solicitados.



PRIMER TRIMESTRE DEL 2020



Con el texto del futuro Acuerdo ajustado en su contenido, y nuevamente con el aval de los miembros del Consejo Directivo, la ANH procederá a colgarlos en su portal para la fase de comentarios. “Lo que buscamos al poner el contenido a disposición de la industria es que no se presenten vacíos para la ejecución de esta norma”, dijo Morelli.



El funcionario agregó que una vez se surta esta etapa, el proyecto de Acuerdo lo someterá al Consejo Directivo para una aprobación final, y luego se procederá a su expedición en el primer trimestre del 2020.



El nuevo acuerdo (como ya se mencionó, permitirá el traslados de recursos a otros pozos), para lo que primero se debe renunciar al contrato origina o en el que la petrolera tiene inconvenientes. Así mismo, establecería la fórmula para realizar la transferencia, y se cumplirían unos requisitos para demostrar que al nuevo bloque donde se llevarían los dineros es solo para realizar trabajos de prospectividad.



“Lo importante es recuperar esos dineros que desde hace varios años destinaron las empresas petroleras a la inversión en exploración, y a través de rondas de promoción para el desarrollo de bloques hidrocarburíferos que organizó el mismo Gobierno Nacional”, subrayó el presidente de la ANH.