‘Nos dejaron por fuera de los tres días sin IVA’

El punto de la reforma tributaria de los tres días sin IVA para compras de vestuario, electrodomésticos, juguetes, elementos deportivos y útiles escolares, que busca fomentar el comercio y las compras, deja por fuera a las tiendas virtuales.



La presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico,María Fernanda Quiñones, explicó la afectación que tendrá el sector por esa determinación.

¿Qué pasó con los tres días sin IVA en Colombia?



La Ley no nos incluye, solo los comercios en físico tendrán ese beneficio, estos debe estar habilitados para recibir pagos digitales, pues se debe expedir factura electrónica y el pago debe hacerse con tarjeta débito, crédito u otro mecanismo de pago electrónico.



Esto no resulta razonable, porque los comercio electrónicos no estamos y, de cara a las tendencias, preferencias de los consumidores y los resultados, esta medida no corresponde.



Vemos que esta decisión está destinada a un segmento de la población que no tiene los instrumentos de pago como las tarjetas débito y crédito que tienen una vocación transaccional.



Si bien se puede decir que un gran porcentaje de la población del país ya tiene cuentas y plásticos, lo cierto es que estas tarjetas no se usan porque los comercios en los que este segmento de la población compra, son sitios que no tienen datáfonos o no las usan allá.



Entonces la medida es un poco inocua porque no incluye a un gran segmento y se niega al comercio electrónico que podría ser una forma de inclusión social relevante, porque por este medio se pueden hacer compras no solo en los lugares aledaños que están cerca.



No es una determinación ni razonable con la transformación digital ni con la inclusión financiera.



¿Cuál fue entonces el principal motivo para la exclusión?



Nosotros quisiéramos haber hecho parte, y ahora que es ley es difícil reversar la decisión, pero sabemos que algunos congresistas que no son muy técnicos en el tema de los pagos argumentaron fallos.



La respuesta que obtuvimos desde el Gobierno es que no era posible evidenciar las transacciones y que variaban mucho de las compras digitales presenciales.



Ahí es evidente que hay una distancia en el entendimiento del funcionamiento, porque no hay ninguna diferencia entre las transacciones que se hacen por datáfono o por internet.



Son procesadas igual, se verifican igual y se hacen igual.



¿De pronto la cuestión de los envios pudo haber sido el principal obstáculo?



Si, de pronto, pero el factor envío también se debe tener en cuenta en el caso de la compra presencial.



Para el del comercio electrónico sí son un factor adicional de estudio, pero eso forma parte de cada tienda y de su logística. Además, esto podría ofrecer otros beneficios.



A nosotros nos habría servido mucho hacer parte, porque podemos hacer cosas diferentes, aprovechar eventos o estacionalidad para mejorar las ventas como pasa en los días de la madre o Navidad.



Si uno pudiera aprovechar los tres días se vería un beneficio no solo desde la industria, que si bien sería de las que más lo pueden aprovechar, también es ideal para el consumidor y el país, porque esta es una fuente de recaudo que están perdiendo.



El comercio electrónico también entrega una trazabilidad completa, aunque puede que no sea inmediata, que es lo que necesita muchas veces con las políticas públicas. Pero también podemos aportar con hábitos de consumo y comportamientos de los usuarios al largo plazo.



Otra sorpresa para nosotros es que las categorías en las que se aplicará la medidas es en las que tenemos mejor comportamiento, por ejemplo, en la moda es donde reportamos mayores transacciones.



¿Cómo estuvo el cierre del año anterior en cifras?



En 2018 el valor de las compras que se realizaron y pagaron a través de internet fue de $16,3 billones, un crecimiento del 23% respecto a 2017. En cuestión de transacciones, se procesaron 78 millones, un crecimiento del 63%.



DÓNDE Y EN QUÉ SE APLICA



Las fechas sin IVA todavía deberán ser definidos por la DIAN. La norma se aplicará en locales comerciales físicos y los artículos deberán ser entregados el mismo día.



En vestuario por valor igual o inferior a 342.700. En electrodomésticos los artículos, cuyo valor no debe ser superior al 1’370.800 pesos.



Para los juguetes y juegos cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 171.350 pesos.



En el caso de los elementos deportivos, que quedarán sin IVA. los del precio igual o inferior a 342.700 pesos.



Para el caso de los útiles escolares, se verán beneficiados los utensilios que tengan un precio de venta por unidad igual o inferior a 102.810 pesos.