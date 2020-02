‘Nos preparamos para competir en la globalización’

En un momento en el que el sistema de comercio internacional se tambalea, contar con una mayor fuerza es clave. Y ese es el objetivo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que busca fortalecer la integración de sus países (Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia) para conquistar nuevos mercados y no tener que subordinarse a las potencias globales.



(‘La CAN debe pasar por un proceso de reconversión’).



Jorge Hernando Pedraza, secretario general del organismo, habla de este tema en su visita a Colombia.

¿Cuáles son los objetivos de la visita?



Quiero agradecer al gobierno colombiano porque el 19 de febrero va a rendirle un homenaje a los 50 años de este organismo, que es el más sólido de América Latina, y que lo tenemos consolidado como un instrumento al servicio de 111 millones de ciudadanos que reciben los beneficios en materia económica y social. Estamos cumpliendo con el mandato de generar calidad de vida. Además, hemos venido trabajando en el acuerdo que está muy cerca de darse, el estatuto migratorio, y esperamos acuerdos de cooperación.



¿Cuál de estos acuerdos destaca?



Estamos muy próximos a firmar un pacto de cooperación con Euroasia para abrir nuevos mercados. Hoy exportamos US$120.000 millones al mundo, somos la onceava economía del planeta, pero con ellos solo supone el 1% de esa cifra, por lo que si fortalecemos estos caminos y creamos rutas para exportar, no solo estamos haciendo la conquista de nuevos mercados, sino que nos estamos preparando para competir en la globalización para que estemos subordinados a las grandes economías como Estados Unidos, Unión Europea o China. Y, por supuesto, eso significa incrementar nuestros ingresos económicos, y eso es bienestar social.



¿Se persigue firmar un TLC con ellos?



Se adelantan puntos como que Euroasia (Rusia, Bielorusia, Armenia, Kazajistán y Kirguistán) tenga presencia como invitado en el encuentro empresarial andino de Guayaquil, también que nuestros empresarios vayan al foro de Vladivostok, y hemos propuesto la idea de firmar convenios de intercambio de experiencias para la facilitación de comercio o temas fitosanitarios que nos permita tener un crecimiento en las exportaciones.



¿También buscan acercarse a China?



Los tres destinos más importantes de nuestras exportaciones son EE. UU., Europa y China, y algunos de nuestros países tienen una balanza más importante con el gigante asiático, y eso significa que los destinos de nuestros productos no tienen problemas de inserción, y que estamos cumpliendo con las normas de calidad, para llegar a nuevos destinos.



¿Qué acuerdos surgieron en su consejo empresarial?



Por primera vez en 50 años lideramos un encuentro del consejo empresarial andino con el consejo consultivo empresarial, y se llegaron a varias conclusiones como la necesidad de armonizar normas de comercio electrónico, en tema productos cosméticos y propiedad intelectual, homogeneizar temas de alimentos procesados, y otras regulaciones de facilitación de comercio, así como las ventanillas únicas de comercio exterior.



¿Tienen pensado profundizar el acuerdo comercial de la CAN?



Atravesamos un momento de especial importancia y la consolidación que tenemos como institución y como instrumento de temas comerciales ha permitido que hayamos incrementado no solo las exportaciones al mundo, sino también entre nosotros.



(Los planes de la CAN para elevar las exportaciones).



El año antepasado hicimos US$9.000 millones y aspiramos a tener mayor crecimiento, y por eso tenemos que avanzar en mejorar la infraestructura, abaratar costos, minimizar trámites y otros temas. La expansión energética es otro de los proyectos importantes para generar seguridad y poder vender los excedentes al mercado.



¿Se ha avanzado en la integración?



He expuesto la necesidad de una convergencia de la integración, una teoría que buscar que el continente suramericano, que es el que más mecanismos de integración tiene, logre una convergencia de todos estos, con la idea de minimizar todo tipo de costos y, con ello, lograr una mayor integración de Latinoamérica.



¿Comparte la idea de que Latinoamérica es proteccionista?



Nosotros tenemos que consolidarnos en una posición de solidez y defensa, pero también tener una visión abierta. Creo que CAN es el ejemplo de haber logrado el 0% de aranceles al 100% de los productos entre nuestros países, y por supuesto los beneficios que supone eso, así como la libre movilidad, avanzar en homologación laboral y pensional, etc. La equidad de género también es otra de las áreas que queremos impulsar, además de la lucha contra la minería ilegal.



¿En qué va el plan de eliminar los costos de ‘roaming’ entre los países?



Estamos esperando que los operadores colombianos superen algunas dudas, pero las autoridades de regulación han avanzado y esperamos en muy poco tiempo tener muy buenas noticias.



¿Qué esperan para la economía de Latinoamérica con los retos actuales?



La economía de la región está conectada con todos los movimientos que ocurran en el mundo, por lo que la crisis del coronavirus va a tener impacto, al igual que los precios del petróleo.



¿Ven posible que se reincorpore Chile?



Hemos venido con una diplomacia para volver a los inicios, y la invitación a Chile creemos que sería un importante avance, y la CAN tiene total disponibilidad para regresarle los beneficios a los mercados y estabilizar la economía en el caso de Venezuela.



¿Qué destaca en estos 50 años?



El balance es muy positivo, y quizá uno de los aspectos del éxito de la CAN ha sido que, a diferencia de los demás, las normas son de directa aplicación y de obligatorio cumplimiento, y estas tienen el carácter de la supranacionalidad, prevalecen y priman sobre las que expiden los congresos de nuestros países, eso nos ha dado gran fortaleza. Nuestros principales retos son acercar la CAN al ciudadano, actualizar nuestras normas, darle más coherencia con las tendencias de los mercados mundiales y adaptarnos al nuevo ritmo de la sociedad.

​