Así avanza la nueva fase de la cuarentena en las principales ciudades

A partir de hoy empezaron a regir nuevas medidas de aislamiento en el país, cuya particularidad es el desconfinamiento con énfasis regional.



(Inicia fase de adaptación, con sobrecostos y oportunidades).

Aunque el decreto 749 del 28 de mayo de 2020 ordena la extensión el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de junio, cada ciudad, municipio o región puede definir sus propias condiciones y medidas durante esta nueva fase.



(Inicia fase de adaptación, con sobrecostos y oportunidades).



Aquí le explicamos cómo funcionarán las principales ciudades desde el lunes:



CARTAGENA



Cartagena decidió, por ahora, mantener medidas extremas. El alcalde William Dau anunció que debido a la elevada cifra de contagios y muertes por coronavirus no está autorizada aún la apertura de centros comerciales ni de peluquerías.



“La situación de Cartagena se nos salió de las manos, aquí no hemos abierto centros comerciales, pero lo que sí se ha abierto, en la ilegalidad, en todos los barrios, son las fiestas y parrandas: la gente toma trago y sale como Pedro por su casa”, dijo el mandatario de los cartageneros.



En la ciudad, que por orden del Gobierno Nacional tiene seis barrios aislados, que son foco del coronavirus, así como drásticas medidas de salubridad en el mercado de Bazurto, solo están autorizados para operar los sectores de la construcción y las manufacturas.



(Bogotá, Cartagena y Cali extreman medidas por desborde del Covid).



De este modo, no hay apertura de nuevos sectores en la Ciudad Amurallada. Se van a mantener las medidas sanitarias de aislamiento preventivo obligatorio actual sin las aperturas establecidas en el decreto 749.



BARRANQUILLA



En Barranquilla se planea una apertura gradual. Allí se seguirá esta semana el aislamiento como venía hasta el próximo 6 de junio, cuando comenzarán, por etapas, a abrirse los sectores de industria y comercio.



La medida para salir a mercar o a hacer diligencias, conocida como ‘pico y cédula’, se mantendrá hasta el 15 de junio y cada fin de semana y hasta el 15 de junio se aplicará la ley seca.



Desde el 1° de junio, así quedan salidas a hacer ejercicio:

-Adultos entre 18 y 69 años: 1 hora entre 5 y 7 a. m., todos los días.

-Menores entre 2 y 5 años: 30 minutos los lunes, miércoles y viernes de 3 p.m. a 5 p. m.

-Mayores de 70: 30 minutos los martes, jueves y sábados entre las 4 y 6 p. m.



Los restaurantes podrán volver a vender comida para llevar, siempre y cuando clientes se acerquen en su día de pico y cédula.



"Estamos trabajando para que el 6 de junio continuemos con apertura de industrias y comercios. Deben inscribirse en plataforma habilitada por la Secretaría y los clientes deben cumplir con pico y cédula. La meta es reactivar empleos de forma rápida y segura", dijo el alcalde Pumarejo.



CALI



Cali adoptó un modelo mixto. Mientras que por un lado decretó la alerta naranja y el toque de queda en algunas zonas, se va a abrir un gran grupo de centros comerciales.



El alcalde Jorge Iván Ospina dijo que se firmó un pacto con 17 centros comerciales para ir haciendo una reapertura gradual con protocolos de bioseguridad, pero esto no se hará desde este lunes. Es decir, sigue la cuarentena.



El gobernante, como reflejo de la situación, también debió anunciar el cierre por nueve días de la galería de Santa Elena, foco de contagio.



De este modo, la cuarentena en Cali continúa como hasta el momento hasta el 14 de junio.



ANTIOQUIA



En Antioquia y Santander, consideradas regiones modelo del manejo de la cuarentena, se alistan para una apertura mayor.



El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, denominó a esta nueva fase “la etapa de la responsabilidad ciudadana” e informó que se abrirán más centros comerciales y otros comercios, siempre y cuando estos tengan protocolo de bioseguridad y ya hayan sido visitados por la Secretaría de Salud.



En esta ciudad se realizó un piloto en los centros comerciales el Mall de la Frontera, Gran Plaza y Oviedo, en donde en 4 días asistieron 37.000 personas. “Esperamos que en una semana ya estén reactivados todos los comercios”, dijo el alcalde.



Quintero, sin embargo, dijo que habrá cuarentena en un barrio de la parte baja de Santa Cruz, donde hay un brote importante del virus, por lo que habrá Policía y Ejército para garantizar que no salgan del barrio.



SANTANDER



En Santander, la apuesta es también a la apertura. El gobernador Mauricio Aguilar informó que se abrirán más de 42.000 locales comerciales.



Aunque no están definidos los protocolos que deberán cumplir las peluquerías y los centros comerciales, no podrán superar más del 30 por ciento de su capacidad. “Se establecerán los horarios y se deberán sacar citas para ir a las peluquerías”, dijo Aguilar.



BOGOTÁ



La capital del país continuará con las medidas actuales hasta el 15 de junio.



Además, la alcaldesa Claudia López anunció que la localidad de Kennedy, en el suroccidente de la ciudad, entró de nuevo en cuarentena estricta durante 14 días, a partir de la medianoche de este domingo.



Es decir, allí nadie podrá salir de su casa excepto si está dentro de las cinco excepciones que aplicaron en el simulacro de aislamiento del 20 de marzo, entre ellas abastecimiento de alimentos y medicinas e implementos médicos, y personal de salud y de seguridad.