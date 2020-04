Claudia López choca con el Gobierno sobre retorno de trabajadores

Nuevamente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, genera polémica al cuestionar la orden presidencial de Iván Duque para que el lunes 27 de abril retornen algunos sectores de la economía a laborar. La pregunta es: ¿puede ella frenar esta orden presidencial?



Lo primero que habría que decir es que López argumenta que la construcción en Bogotá emplea a 300.000 personas y la manufactura, a 436.000. "Llevamos semanas trabajando para reiniciar parcialmente construcción y bicicletas. Hasta tanto no aseguremos la organización e impacto de riesgo del ingreso de esos dos sectores, no reiniciará otro en Bogotá".



Lo que está claro, por disposiciones constitucionales y legales, es que las decisiones de fondo sobre el manejo de la pandemia, incluida la reapertura de sectores, las toma el Gobierno Nacional y que los gobiernos locales deben articularse con esas medidas.



Así, los alcaldes y gobernadores pueden tener y expresar sus reservas frente a esas decisiones, pero legalmente no pueden oponerse a su vigencia. Incluso, de hacerlo, se exponen a sanciones disciplinarias.



No obstante, lo que se ha interpretado hasta el momento es que, mientras las empresas no estén lo suficientemente preparadas con estándares de bioseguridad, la alcaldesa Claudia López considera que una salida masiva sería peligrosa.



López dijo que la preocupación es por salvar vidas y que ella está gobernando con información científica que muestra que no se ha aplanado la curva de una enfermedad que puede matar a miles de personas. "No podemos permitir que colapse el sistema de salud. Nueva York está enterrando a miles de ciudadanos y lo mismo Guayaquil.



Acá podemos enterrar a 162 personas al día, no más, y solo tenemos 540 unidades de cuidado intensivo (UCI), ocupadas al 25 por ciento. Expedir decretos es muy fácil, pero a los alcaldes nos toca cuidar la gente y llevamos semanas trabajando en el ingreso laboral de bicicletas y la construcción. Eso se podría hacer el lunes; el sector manufacturero, no".



Explicó que si se le agrega más de un millón de viajes al sistema TransMilenio los enfermos podría aumentar significativamente. "Aquí no estamos jugando con estadísticas, sino con la vida de la gente humilde del sur de Bogotá". Así las cosas, el lunes se activarían algunos sectores de la construcción y, al mismo tiempo, comenzarían los estudios por parte del Distrito con el sector manufacturero.



También dijo que teme que el lunes se presenten inconvenientes porque muchos de los trabajadores de la construcción son informales. "Ahí tendremos que ver si hay que habilitar nuevas rutas para no colapsar el sistema".



Respecto a las diferencias con la orden presidencial dijo que ella, antes de las decisiones, ha ido con información científica a exponer sus inquietudes ante la Presidencia de la República. "Si me obligan a salir a la loca, pasaríamos de 75 muertos a 500.



Eso es lo que hay que tener en cuenta. Ellos sacan decretos nacionales que pueden funcionar en otras regiones, pero no en Bogotá, que es la ciudad más grande y con un sistema masivo tan amplio. No se necesita sino sentido común para saber que la norma no puede tener la misma aplicación aquí, que es donde viven 8 millones de personas, y además tener en cuenta que nosotros tenemos que coordinar todo con Cundinamarca".



En conclusión, López dice que en cinco días no se puede organizar la industria manufacturera.



En cuanto a las ayudas dijo que ya se han entregado recursos a 357.000 familias, pero que se necesita llegar a 500.000. "Ese trabajo se está haciendo y esos faltantes son los que generan las protestas en algunos sectores de la ciudad. A eso súmele que los bancos no ayudan. Les están cobrando intereses más altos a los ciudadanos necesitados".



También López reconoció los problemas existentes con la aplicación de pruebas y que las disponibles no son suficientes. "Por eso es que tenemos que estar bien preparados".



Dijo que hay que pensar en los niños. "Si sus padres se enferman, quién los va a cuidar".



Solo en el tema de la salida de algunos sectores de la ciudadanía a espacios públicos para hacer deporte o caminar hay algo de claridad. Por ejemplo, se ha dicho que se está coordinando con el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) y el Ipes la desinfección de los espacios públicos y una posible definición de horarios que se dará a conocer en los próximos días.



¿QUÉ DICE EL GOBIERNO NACIONAL?



"Hay que encontrar un equilibrio entre salud y empleo y que no colapse el sistema de transporte público, con flexibilización de los horarios. Quienes no apliquen protocolos, no salen. Entendemos la realidad de Bogotá y entendemos la preocupación de la alcaldesa Claudia López", dijo Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).



Y fue muy claro en precisar que se debe ser estricto para que los sectores que se reactiven cumplan con todas las normas de bioseguridad.



REDACCIÓN BOGOTÁ

