'Tímida respuesta económica de Colombia a la crisis del coronavirus'

Administradores de fondos, analistas y traders hablaron en reuniones virtuales con Bloomberg News sobre la economía colombiana. En la última participaron Andrés Pardo, exviceministro de Hacienda, Camilo Pérez, analista jefe banco de Bogotá, y Juana Téllez, economista jefe para Colombia, BBVA Research.



Bloomberg da a conocer las principales conclusiones:

LO QUE SORPRENDE: LA TÍMIDA RESPUESTA



El plan del Gobierno de subsidiar los salarios para limitar la pérdida de empleos es bienvenido, pero las autoridades económicas no se han movido lo suficientemente rápido desde que inicio la crisis y el paquete de estímulo de Colombia es modesto y tímido en comparación con sus pares regionales, se afirmó en la reunión.



Esto se debe, según los analistas al miedo a perder el grado de inversión que lo lleva a pensar que no debería evitar el gasto en un plan de estímulo más agresivo. Los analistas consideran que los inversionistas entenderán si el déficit fiscal de Colombia supera el límite del 6% del PIB este año y la prioridad ahora debería ser proteger los empleos y evitar más dificultades.



Además, consideran que la administración del presidente Iván Duque debe comunicar claramente la ruta que el país debe seguir para continuar reabriendo la economía. Así las empresas tendrían una mejor idea de qué esperar, lo que les permitiría planificar.



LO QUE PUEDE VENIR: LOS BONOS EN EL EXTRANJERO



Añadieron que Colombia puede ser el próximo país de América Latina en probar el apetito de los inversionistas por la deuda de los mercados emergentes. La pandemia del coronavirus inicialmente congeló los mercados para los nuevos emisores, pero Panamá se abrió paso cuando vendió US$2.500 millones en bonos a fines de marzo. Desde entonces, los gobiernos y las empresas de toda la región han recaudado capital mientras se preparan para una recesión prolongada.



Claramente hay una demanda, en vista de que la venta de bonos de US$2.000 millones por parte de la compañía petrolera estatal Ecopetrol SA recibió ofertas de compra por 2,5 el monto.



PREOCUPA LA MALA COMUNICACIÓN



Desde el inicio de la crisis, el Banco Central ha proporcionado la liquidez necesaria, pero no la orientación necesaria.



Opinan que el Emisor debe comunicar con mayor claridad, especialmente dado el amplio rango de sus pronósticos de que la economía se contraerá entre 2% y 7% este año, o que la inflación terminara 2020 entre el 1% y el 3%. Las minutas más recientes no proporcionaron información nueva.



La semana pasada, el Banrepública tomó medidas importantes para impulsar la liquidez a través de operaciones de repos, pero la junta no destacó su importancia en la conferencia de prensa. Dado lo conservador que ha sido el Banco Central, las apuestas son a favor de otros 50 a 75 puntos básicos de recortes de tasas, aunque puede haber espacio para más, afirmaron los analistas consultados.



Agregaron que existe incertidumbre sobre las acciones del Banco Central en las próximas semanas y meses. En momentos como estos, se puede lograr mucho simplemente comunicándose claramente y brindando la orientación anticipada que tantas personas piden, concluyeron.





