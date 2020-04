Comunicaciones, un servicio esencial, pero no gratuito

Las comunicaciones han cobrado una relevancia mayor en medio de la cuarentena. Mediante el Decreto 464 de 2020, se adoptaron medidas concretas para garantizar que los colombianos cuenten con acceso a los servicios de comunicaciones durante la emergencia económica y por eso se declararon como esenciales. En consecuencia, deberá garantizarse su instalación, mantenimiento y operación.



Los cobijados con la medidas son los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora, televisión y postales.



Con estas condiciones, los usuarios, especialmente los más vulnerables, podrán acceder al servicio en caso de que tengan dificultades para el pago.



Como la prioridad en el envío de los bienes de primera necesidad es internet, también se busca dar el acceso permanente a contenidos relacionados con los servicios de salud, las páginas gubernamentales y del sector público, el desarrollo de actividades laborales, de educación y, también, el ejercicio de derechos fundamentales.



¿HAY MÍNIMO VITAL GRATIS?



"En el caso del Decreto 555, en ningún caso se trata de gratuidad en el servicio , el hecho de que las comunicaciones sean un servicio publico esencial, no significa que los usuarios no tengan la obligación de pagar sus facturas o estar al día con sus obligaciones. Son las empresas las que tienen que garantizar la conectividad del país sin suspender actividades”,agregó Samuel Hoyos Mejia, presidente de la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomóvil).



“Este es un programa que venimos trabajando con el Ministerio de Educación y con todos los operadores. Hemos logrado que el portal de 'Colombia Aprende', que tiene más de 80.000 recursos digitales, cuente con un formato especial para móviles. Aquellos que tengan planes de navegación de hasta $71.214 podrán acceder a la plataforma gratis sin gastar datos”, afirmó la ministra de las TIC, Sylvia Constaín.



De igual forma, señaló que el Gobierno va a financiar en los próximos días un mínimo vital para 5 millones de líneas prepago con recargas de 1 GB por 1 mes y 100 minutos del servicio de voz móvil.



“Las personas que quieren acceder a ese beneficio deben descargar la aplicación CoronApp y registrarse en la misma. Esta app, que se ha desarrollado con el apoyo de varios países, nos ayudará a recopilar información en tiempo real sobre cómo está evolucionando el virus en el territorio nacional”, dijo.



Con el Decreto 540, se establece que los planes de servicios móviles de voz y datos, en las modalidades de prepago y de pospago de hasta 2 UVT ($71.214), estarán exentos de IVA (hoy en 19 %) por los próximos cuatro meses.



De igual forma, señaló que los usuarios pospago con planes menores a las dos UVT que no puedan cancelar, tendrán un mes de periodo de gracia para pagar la factura s sin que les corten el servicio, lo que no significa que no deba cumplir con sus obligaciones.

“Por otra parte, si no tiene cómo pagar se le mantendrá un mínimo vital en el periodo de cuarentena. Es importante que todos hagamos el pago de nuestras facturas para que la industria haga su parte y garantice la prestación del servicio”, agregó Hoyos.



La estrategia solo estará vigente por el tiempo que dure la emergencia, lo cual no quiere decir que haya la posibilidad de establecer este mínimo vital digital en el país.



“Esta no es una situación indefinida, se hace es por la necesidad actual y se piensa en varios colombianos con dificultades para que puedan estar conectados en casa”, afirmó Hoyos.



Por otro lado, con la iniciativa ‘Hogares Digitales’, se busca llevar internet a bajo costo a hogares de estrato 1 y 2 y el programa ‘Computadores para Educar’, busca entregar 77.000 computadores con contenidos precargados que se distribuirán a docentes y estudiantes de zonas rurales con y sin conectividad a internet.



“Las comunicaciones no se han vuelto un servicio público, son esenciales por su importancia y eso ya implica que se garantice una prestación, pero no quiere decir ni que sea gratis ni que los usuarios ya no tiene la necesidad de pagar las facturas”, recordó Hoyos.



Según el directivo, la industria entiende la necesidad actual.



“Nuestra ayuda ha sido conectar a los colombianos y a los más pobres se les ayudará en el caso del pago de las facturas, pero la obligación permanece, hemos sido solidarios garantizando accesos sin el consumo de datos”, concluyó.